Mariella Ahrens wirft Promis Heuchelei vor: "Nur reden, aber nichts machen"

Soziales Engagement ist Mariella Ahrens ein wichtiges Anliegen. Im Interview mit der AZ verrät sie, dass sie sich von Promi-Kollegen mehr Unterstützung von sozialen Projekten wünscht. Auch wirft die Schauspielerin Heuchelei vor.

Mariella Ahrens (56) fand im Schauspielern ihre große Leidenschaft. Sie stand bereits für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Der Bergdoktor" oder auch "SOKO München" vor der Kamera. Zudem spielte sie in mehreren Theaterstücken und Filmen mit. Neben der Schauspielerei nimmt auch soziales Engagement einen wichtigen Platz in Ahrens' Leben ein. 2005 gründete die 56-Jährige den Verein "Lebensherbst e. V." und setzt sich deutschlandweit für pflegebedürftige, ältere Menschen ein.

Auch ihr Partner Marco van Dré (51) hat den Drang, Gutes zu tun. Der Unternehmer gründete eine Tierschutzorganisation und will Vierbeinern helfen, wo es nur geht. Während soziales Engagement im privaten Umfeld also eine große Rolle spielt, wünscht sich Mariella Ahrens von Promi-Kollegen deutlich mehr Initiative. Im AZ-Interview gibt sie Aufschluss.

Mariella Ahrens kritisiert Promi-Kollegen: "Einige, die sich nur offiziell engagieren"

"Ich fände es super, wenn mehr Prominente beziehungsweise öffentliche Personen unsere Arbeit unterstützen würden. Um ein Zeichen dafür zu setzen, mehr hinzuschauen, wo Hilfe benötigt wird", so Mariella Ahrens gegenüber der AZ. Die Schauspielerin kritisiert, es gebe "natürlich auch einige" Promis, "die sich gern nur offiziell für etwas engagieren".

Sie deutet sie an, dass so mancher Star nur auf dem Papier soziale Arbeit unterstütze – womöglich um ein gutes Image zu bewahren. "Schön wäre es aber, auch wirklich in der Praxis etwas zu tun, egal für was. Das können auch Kleinigkeiten sein. Hauptsache helfende Taten", meint Ahrens.

Schauspielerin wirft Promi-Kollegen Heuchelei vor: "Nur reden, aber nichts machen"

Mariella Ahrens werde "manchmal gefragt", ob auch sie ihr "Engagement nur so für die Öffentlichkeit" auslebe. Diese Frage überrascht die Schauspielerin keinesfalls. Ahrens deutet an, sie habe zu oft beobachtet, wie Promi-Kollegen nicht wirklich hinter sozialer Arbeit stehen. Es gebe "wirklich viele, die nur reden – was man alles tun und ändern müsste, aber nichts machen". Die 56-Jährige wirft somit mehreren Stars Heuchelei vor.

Mariella Ahrens und ihrem Partner Marco van Dré liegt soziales Engagement sehr am Herzen. Von Promi-Kollegen wünscht sich Ahrens mehr Unterstützung von sozialen Projekten. © imago/Uwe Erensmann

Mariella Ahrens appelliert an Mitbürger: "Mehr unterstützen"

"Aber natürlich hilft es auch schon den Vereinen, wenn sie einen prominenten Namen haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist auch wichtig", erklärt Ahrens. Sollte ein Promi – wenn auch nur aus eigennützigen Zwecken – für ein soziales Projekt werben, sei das besser, als gar nichts zu tun.

Generell möchte Mariella Ahrens aber auch nicht-prominente Personen dazu animieren, sich für soziale Projekte einzusetzen. "Allgemein würde ich sagen, die, denen es gut geht, könnten mehr unterstützen und damit Positives verbreiten", schildert sie.

Mariella Ahrens lobt "Leute mit Herz": "Ein Beispiel nehmen"

Die 56-Jährige meint, man könne sich an einigen Menschen "ein Beispiel nehmen". Sie betont: "Es gibt so viele Leute mit Herz, die nicht viel Geld haben, aber trotzdem spenden oder sich engagieren. [...] Wenn wir uns alle mehr unterstützen, können wir die Welt vielleicht ein wenig verbessern."

Mariella Ahrens verrät der AZ zudem, sie wolle ihr eigenes soziales Engagement noch weiter ausbauen. Sie überlege, mit ihrem Partner Marco van Dré "in Zukunft gemeinsam ein Projekt zu entwickeln". Wie dieses wohl aussieht? Man darf auf Updates der Schauspielerin gespannt sein.