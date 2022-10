Marianne und Michael: Karriere-Ende im Blick

Das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl denkt ans Aufhören.

Marianne und Michael Hartl in der "NDR Talk Show".

Gerade erst verabschiedete sich Mallorca-König und Schlager-Star Jürgen Drews (77) endgültig von der Bühne (AZ berichtete), jetzt haben zwei weitere beliebte Volksmusik-Sänger ihren Rampenlicht-Ruhestand fest im Blick.

Marianne (69) und Michael Hartl (73, "Unser Land") kündigten in der "NDR Talk Show" am späten Freitagabend ihr Karriere-Ende an.

Marianne und Michael: privat und beruflich seit fast 50 Jahren ein Paar

Das Duo, seit 1973 privat und beruflich verbandelt, sagte: "Wir wollen nächstes Jahr zu unserem 50. Jubiläum noch ein paar schöne Fernsehsendungen machen und uns dann verabschieden."

Für die vielen Fans des Paares, das in der Nähe von München wohnt, dürfte das eine große Überraschung sein. Gerade erst hatte Michael Hartl nach seinem Schlaganfall im März und dem künstlichen Koma sein Comeback auf der großen Bühne gefeiert.

Nun das baldige Aus als erfolgreiches Schlager-Paar. Marianne und Michael Hartl: "Uns fällt so ein Abschied nicht schwer. Man weiß ja nie, wie lange man noch hat und will noch etwas Spaß haben."

So sehr sie vermisst werden dürften - eine Entscheidung für die Liebe und die Gaudi kann nur richtig sein.