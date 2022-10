Tränen-Abschied von Jürgen Drews: Der König dankt ab

Applaus und Tränen: Schlager-Liebling Jürgen Drews (77) verabschiedet sich mit einem letzten Auftritt endgültig von der Bühne.

"Der Wahnsinn!" Jürgen Drews bei seinem letzten Live-Auftritt in Ellmau am Wilden Kaiser.

Die Bühne als Wohnzimmer - bei ihm stimmt's wirklich: Kaum ein deutscher Sänger hat in den letzten 45 Jahren so viele Live-Auftritte hingelegt wie er. Jürgen Drews (77) hat die Bühne stets gerockt und den Fans gegeben, was sie von ihm erwartet haben: eine Fetzengaudi.

Doch jetzt ist Schluss mit lustig. Der ungekrönte König von Mallorca dankt ab - und hat sich jetzt mit einem letzten Konzert im österreichischen Ellmau endgültig von der Bühne verabschiedet.

Für Jürgen Drews ist Schluss: Der ungekrönte König von Mallorca dankt ab. © imago

Tausende Fans aus ganz Europa beim letzten Konzert dabei

Beim Musikherbst am Wilden Kaiser waren Tausende Fans aus ganz Europa dabei, als der Schlager-Star Hits wie "Ein Bett im Kornfeld", "Wieder alles im Griff" oder "Wenn die Wunderkerzen brennen" spielte. Auf Instagram schrieb Drews nach dem finalen Bühnenabend: "Es war der Wahnsinn. Danke für alles!"

Tatsächlich war es ein emotionaler Abend. Zwischen Applaus, Jubel und Tränen holte Jürgen Drews seine Frau Ramona (49) auf die Bühne und bedankte sich bei ihr für ihre Unterstützung: "Wir sind 31 Jahre verheiratet, ich bin 'ne treue Socke, ich kann nicht anders."

Darauf ein Bussi.

Bussi: Ramona und Jürgen Drews. © imago

Sehr privat auch seine Ankündigung zum letzten Abschluss-Song "Es war alles am besten". Er erzählte berührt: "Ich bin dem Schicksal sehr dankbar. Ich wollte ursprünglich Medizin studieren - wie mein Vater. Als ich zu singen begann, meinte mein Dad: ,Bleib dabei, du verarztest die Leute musikalisch.'"

Im Juli hatte Jürgen Drews sein Bühnenende so angekündigt: "Irgendwann ist mal gut."