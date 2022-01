Maren Gilzer scheitert bei Bürgermeisterwahl in Brandenburg

Die ehemalige "Glücksrad"-Fee Maren Gilzer ist im brandenburgischen Oberkrämer zur Bürgermeisterwahl angetreten. Sie scheiterte allerdings mit nur rund sechs Prozent der Stimmen.

Eine ehemalige Dschungelkönigin als Bürgermeisterin? In der brandenburgischen Gemeinde Oberkrämer hätte es dazu kommen können. Dort stellte sich die ehemalige "Glücksrad"-Fee Maren Gilzer (61), die 2015 das Dschungelcamp für sich entschied, für die FDP zur Wahl. erhielt die 61-Jährige jedoch nur 6,1 Prozent der Stimmen und verpasste die Stichwahl deutlich.

Gilzer trat gegen sechs weitere Kandidatinnen und Kandidaten an. In die Stichwahl am 13. Februar gehen Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler), der 32,7 Prozent der Stimmen erhielt sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Carolin Schmiel (BfO) mit 25,5 Prozent.

"Ein Achtungserfolg"

Maren Gilzer hatte ihre Kandidatur im November 2021 bekannt gegeben. 2017 war sie der FDP nach einem Treffen mit Parteichef Christian Lindner (42) beigetreten, : "Er hat mich einfach überzeugt." Auf das Wahlergebnis blickt Gilzer dennoch positiv. : "Für jemanden, die nicht aus Oberkrämer kommt und in der Kürze des Wahlkampfes, ist das doch ein Achtungserfolg."