Marc Terenzi mit neuer Frisur: Raspelkurz und blond – Verena Kerth hat "neuen Mann"

Erst schwarz, dann blond, dann zurück zu schwarz und jetzt wieder blond – kann sich Marc Terenzi etwa nicht entscheiden? Der Sänger beweist sich als optisches Chamäleon und präsentiert eine neue Frisur. Seine Verlobte Verena Kerth spricht sogar von einem "neuen Mann" an ihrer Seite.

So schaut Marc Terenzi aktuell nicht mehr aus. Ob der neue Look seiner Verlobten Verena Kerth gefällt?

Bei Verena Kerth und Marc Terenzi war in den letzten Monaten einiges geboten. Seit dem Dschungelcamp-Auftritt der Münchner Moderatorin kommt der Rummel um das Paar nicht zur Ruhe, ständig gibt es neue Schlagzeilen, die zum Teil nicht sonderlich positiv sind.

Doch trotz des Trubels um angebliche Prügel- und Alkohol-Ausraster hält das Promi-Paar weiter zusammen und präsentiert sich in den letzten Tagen als Einheit. Ruhe scheint bei ihnen aber keine einzukehren, ständig ist etwas Neues geboten – wie etwa auf dem Kopf von Marc Terenzi.

Neue Frisur bei Marc Terenzi: "Jetzt ist es ganz, ganz kurz"

Auf den ersten Blick ist der ehemalige Boyband-Star nicht zu erkennen, denn er hat sich von seinem "Signature Look", den rabenschwarzen Haaren, getrennt. Stattdessen strahlt sein Haupt nun platinblond, die Matte wurde auf ein paar Millimeter abrasiert. "Ich suche immer neue Ideen, jetzt ist es ganz, ganz kurz", erklärte er seine Verwandlung in einer Instagram-Story. Zuerst musste die Länge dran glauben, dann war die Farbe dran.

Erst kurz rasiert, dann blondiert: Marc Terenzi hat sich optisch sehr verändert. © Instagram/marc_terenzi

Für Marc Terenzi ist es aber nicht das erste Mal, dass er sich optisch wandelt. Im Laufe der Jahre hat er bereits die verschiedensten Frisuren ausprobiert, auch als Blondine probierte er sich bereits während des Dschungelcamp-Aufenthalts seiner Verlobten aus. Der 45-Jährige fühlt sich als modisches Chamäleon sichtlich wohl.

Bereits Ende 2022 zeigte sich Marc Terenzi mit blonden Haaren. © BrauerPhotos

Verena Kerth begeistert: "Ich hab einen neuen Mann an meiner Seite"

Und wie findet Verena Kerth den neuen Look ihres zukünftigen Ehemannes? "Ich muss dieses Video machen, denn ich hab einen neuen Mann an meiner Seite", sagte sie kurz nach dem Friseurbesuch von Marc Terenzi und lächelte dabei gut gelaunt in die Kamera. Die Skandal-Schlagzeilen der vergangenen Wochen scheinen damit fast schon wieder vergessen.

Ob Marc Terenzi sich mit seinem Ken-Style auf die Wiesn vorbereitet? Das Oktoberfest 2023 steht immerhin in den Startlöchern, in zwei Wochen ist bereits Anstich. Die Strapazen der letzten Zeit haben sich der Sänger und seine Herzensdame zumindest schonmal wegspritzen lassen, die AZ war beim Beauty-Doc-Besuch exklusiv dabei.

"Der Stress zerrte an uns und damit auch an unserer Haut. Die Wiesn ist wie Weihnachten oder Geburtstag. Man will sich hierfür besonders hübsch machen. Als echtes Münchner Kindl habe ich den persönlichen Anspruch, beim Anzapfen frisch auszusehen", erklärte Verena Kerth dazu. Mit einem frischen Look und einer neuen Frisur steht dem Auftritt in Dirndl und Lederhosen nichts mehr im Weg.