Manuel Hagel privat: So lebt der CDU-Favorit mit Frau und drei Kindern in Baden-Württemberg

Am 8. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Laut aktuellen Umfragen ist der 37-jährige Manuel Hagel Favorit. In der AZ gewährt der CDU-Ministerpräsidenten-Anwärter seltene Einblicke in sein Privatleben in Ehingen. Er spricht über seine Frau Franziska, die drei Kinder und das Familienleben abseits der Politik. Außerdem überrascht Hagel in der AZ: "Etwas Unerwartetes gibt’s auch..."

Franziska Hagel ist die Ehefrau des Landesvorsitzenden der CDU Baden-Württemberg. Der 37-jährige Politiker ist Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026

Am 8. März wählt das Ländle einen neuen Landtag – und den Nachfolger des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (77). Manuel Hagel (37) tritt als Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg an. Sein größter Rivale ist Cem Özdemir (Grüne).

Kretschmann-Nachfolger: Manuel Hagel will Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden

Gewinnt Hagel die Wahl, was Umfragen derzeit prophezeien, wäre er der jüngste Ministerpräsident der Geschichte Deutschlands. Wie tickt Familienvater Manuel Hagel abseits der politischen Bühne? Die AZ hat mit ihm gesprochen.

CDU-Mann Hagel kommt aus Ehingen an der Donau in Schwaben

Manuel Hagel ist auf dem Land aufgewachsen und tief in Ehingen an der Donau verwurzelt, wo er bis heute lebt. Trotz der Aussicht auf das höchste Amt im Land kommt ein Umzug nach Stuttgart für den CDU-Fraktionschef nicht infrage. "Ehingen ist unsere Heimat – hier leben unsere Freunde, unsere Familie", sagt der Schwabe der AZ. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Franziska zieht er drei Söhne groß.

Die Familie, das soziale Umfeld und das Leben in Ehingen seien das Fundament seines Lebens. Die tägliche Pendelstrecke nach Stuttgart nehme er bewusst in Kauf. Der AZ sagt Hagel: "Wer politische Verantwortung im Land übernimmt, muss regelmäßig vor Ort in Stuttgart sein. Als Abgeordneter, Generalsekretär und jetzt als Fraktionsvorsitzender bin ich das aber schon seit bald zehn Jahren."

Herkunft und Werte: Aufgewachsen auf dem Bauernhof

Hagels Familie ist seit Generationen in der Land- und Forstwirtschaft verwurzelt. Das Aufwachsen auf dem Bauernhof habe ihn geprägt, sagt er der AZ: "Man hilft sich, man packt an." Diese Bodenständigkeit habe er von klein auf gelernt. Verantwortung zu übernehmen – nicht nur für sich selbst, sondern für andere – sei ein zentraler Wert gewesen.

Schon als Kind half Hagel bei der Stallarbeit auf dem Hof der Großeltern oder beim Äpfelmosten. "Was damals oft nervig war, hat mir später sehr geholfen", sagt er rückblickend. Leistungsbereitschaft, Teamgeist und Verlässlichkeit seien Werte, die ihn bis heute begleiten, so Hagel in der AZ. "Im Privaten genauso wie in der Politik. Neugier, Faszination, Bildung, Weltoffenheit, Fortschritt und die Freude am Unbekannten – das war bei uns nie ein Gegensatz zu Tradition, Erdverbundenheit und Heimatliebe."

Franziska ist seit 2012 die Partnerin von Manuel Hagel

Privat ist Manuel Hagel seit 2012 mit seiner Frau Franziska zusammen. Kennengelernt hat sich das Paar über gemeinsame Freunde, berichtet der Politiker.

Seit 2016 sind Franziska und Manuel Hagel verheiratet – und Eltern von drei kleinen Söhnen.

Liebevoller und starker Rückhalt: Franziska ist seit 2012 mit Manuel Hagel liiert © dpa/Bernd Weißbrod

Ehemann und Vater: "Meine Frau Franziska ist mein Anker"

Über seine Ehefrau sagt Hagel der AZ: "Es gibt so viele Dinge, die ich an ihr schätze. Wenn ich es auf drei Punkte herunterbrechen müsste, dann wären es ihre Fröhlichkeit, ihre souveräne Stärke und ihre Warmherzigkeit." Der Politiker schwärmt: "Franzi bringt die Dinge auf den Punkt, organisiert vieles mit beeindruckender Kraft – und hat gleichzeitig ein großes Herz. Und sie bringt viel Verständnis für die Belastungen mit, die das politische Leben manchmal mit sich bringt – und für mich persönlich. Auch das ist nicht selbstverständlich und deshalb bin ich ihr dafür sehr dankbar. Franzi ist für mich meine größte Stütze und Inspiration. Meine Frau und unsere drei Jungs sind mein Rückhalt und mein Anker."

CDU-Mann Manuel Hagel über Familienleben: "Franzi ist der 'Chef'"

Gibt es daheim eine klassische Rollenverteilung? "Wir führen unser Familienleben gemeinsam", so Hagel. Mit einem Augenzwinkern ergänzt der CDU-Mann: "Aber ehrlich gesagt ist meine Frau da schon der 'Chef'." Der Alltag sei Teamarbeit, mit festen Ritualen. Wenn Hagel zu Hause ist, bringt er die Kinder abends ins Bett, liest vor und nimmt sich bewusst Zeit. "Diese Dreiviertelstunde gehört nur uns: keine Politik, kein Handy, kein Termindruck. Und wenn ich unterwegs bin, telefonieren wir abends – auch das ist uns heilig. Das sind kurze, aber bewusste Momente. Die geben uns als Familie Halt – und mir persönlich auch die Energie für alles andere."

Manuel Hagel spricht über seine drei Kinder

Gerade dieser Spagat zwischen politischer Verantwortung und Familienleben ist für Hagel zentral. Vater zu werden, habe seinen Blick auf vieles verändert. "Plötzlich trägt man Verantwortung für ein kleines Leben", sagt er. Die Geburt seiner drei Söhne bezeichnet der 37-Jährige als die prägendsten Momente seines Lebens. "Es schärft den Blick für das, was wirklich zählt. Viele sprechen ja davon, dass die Geburt der schönste Moment im Leben ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jedesmal nur unglaublich dankbar, als ich den kleinen Wurm und meine Frau in den Armen halten."

Glaube, Heimat und Bodenhaftung

Manuel Hagel ist gläubiger Katholik. Der Glaube gebe ihm Halt und Orientierung, sagt er. Besonders in Zeiten schwieriger Entscheidungen. Der Sonntag gehört für ihn der Familie: "Gemeinsames Frühstück, ein Spaziergang, Spielen mit den Kindern und vor allem Zeit miteinander."

Manuel Hagel: "Etwas Unerwartetes" aus seinem Privatleben

Zum Abschalten sucht Hagel Bewegung in der Natur. Er geht regelmäßig joggen. "Außerdem lese ich viel. Ein gutes Buch ist für mich pures Glück. Und ja, etwas Unerwartetes gibt’s auch: Spätabends spiele ich ab und an eine kurze Runde an der Konsole. Oft sind es 15 Minuten zum Abschalten. Manchmal auch mit Freunden, dann dauert’s aber länger", lacht er.

Zwischen Landtag und Wahlkampf sucht Manuel Hagel keinen Applaus, sondern Ehrlichkeit. Die findet der CDU-Fraktionschef bei Menschen abseits des politischen Betriebs: "Außerhalb der Politik vertraue ich vor allem auf alte Freunde, die ich vielfach schon seit meiner Jugend kenne. Das sind Menschen mit ganz normalen Berufen: Architekt, Lehrer oder Handwerksmeister. Wir sehen uns regelmäßig, reden offen und direkt. Dieses ehrliche Gegenüber erdet mich und hilft."