Manni Ludolf mit neuer Frisur: Die Haare sind ab

Friseur Bernd Kiekhäben fackelt nicht lange und schneidet TV-Schrotthändler Manni Ludolf in der neuesten Folge von "Kampf der Realitystars" die Haare. Die neue Frisur kommt gut an. Trotz seriöser Optik will sich Manni aber innerlich treu bleiben.

24. April 2023 - 14:07 Uhr | AZ/(smi/spot)

So sieht Manni Ludolf nicht mehr aus. © RTLZWEI/Luis Zeno Kuhn

Weg mit Mütze und Mähne: Manni Ludolf (60) bekommt in der neuen Folge von "Kampf der Realitystars" einen neuen Look verpasst. Der zottelige TV-Schrotthändler ist mit einer seriösen Kurzhaarfrisur kaum zu erkennen. RTL hat ein der Transformation veröffentlicht. Manni Ludolf: Umstyling bei "Kampf der Realitystars" Aber der Reihe nach: In Episode drei (Mittwoch bei RTLzwei, schon jetzt bei ) von "Kampf der Realitystars" checkt Bernd Kieckhäben (32) ein. Unter dem Namen Benny war der 2009 der Paradiesvogel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Jetzt will er als seriöser Friseurmeister wahrgenommen werden. Die Kandidatinnen stürzen sich gleich auf den Neuling und lassen sich Flechtfrisuren verpassen. Haare von Manni Ludolf sind ab: "Wie neugeboren" Dann kommt Manni an die Reihe, auf sanften Druck von Sarah Knappik (36). Auch Mannis Freundin liegt dem Zausel schon länger in den Ohren. "Bisschen die Zotteln weg" wünscht sich Manni von Bernd. Und der zaubert tatsächlich einen seriösen Kurzhaarschnitt. Haare ab: Manni Ludolf präsentiert den neuen Look © Screenshot/RTL2 Manni stolziert durch die Sala wie auf einem Catwalk. Wie "neugeboren" fühlt er sich. Für den Rest der Folge trennt sich Manni sogar von seiner geliebten grünen Mütze. Sein Markenzeichen trägt er laut eigener Aussage seit dem Winter 1978/79. Auch in der thailändischen Hitze verzichtete er bisher nicht auf sie. Trotz des neuen Looks will er sich aber treu bleiben. "Es bleibt aber immer noch der alte Manni innendrin", verspricht der Sympathieträger der aktuellen Staffel. Neue Friseur und neuer Look von Manni Ludolf kommen an Mannis Mitbewohner bei "Kampf der Realitystars" gefällt seine neue Optik. "Seine Augen haben gestrahlt, er war happy und sieht auch noch verdammt gut aus", sagt Kieckhäben stolz. Serkan feiert "Physiklehrer" Manni Serkan Yavuz (29) fühlt sich an einen seriösen Physiklehrer erinnert und findet, dass Manni fünf bis zehn Jahre jünger aussieht.