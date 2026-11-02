Maite Kelly kassiert Kritik von Schlager-Kollegin: "Von oben herab"

Keine heile Welt im Schlager? Maite Kelly geriet wegen ihres angeblich überheblichen Verhaltens in die Kritik. Eine prominente Kollegin suchte das direkte Gespräch mit der Sängerin – mit überraschend versöhnlichem Ausgang.

Mit ihrem Duett "Ich weiß, was du brauchst" landeten Maite Kelly (46) und Kerstin Ott (44) einen Schlagerhit. In dem Anfang Oktober veröffentlichten Song besingen die Promi-Damen, wie aus Freundschaft plötzlich Liebe wird. Auch im echten Leben sind Kelly und Ott – rein platonisch – eng miteinander verbunden. Dabei war nach dem ersten Treffen der Schlagerstars von Harmonie keine Spur.

Kerstin Ott stichelt gegen Maite Kelly: "Die kann ich nicht leiden"

"2018 hatten wir bei einer 'Schlagernacht' nacheinander Soundcheck. Als Maite fertig war, habe ich sie angesprochen. Ich wollte wissen, ob sie ihre In-Ear-Kopfhörer empfehlen kann", plaudert Kerstin Ott aus dem Nähkästchen. "Sie lief an mir vorbei und sagte: 'Die brauchst du nicht. Die brauchst du nur, wenn du schön singen willst.'" Ott fasste Kellys Worte schnell als Affront auf, sagt sie der Zeitschrift "Superillu". "Danach sind wir auseinandergegangen, und ich dachte, was ist das denn für eine? Ich habe sie damals als von oben herab empfunden und entschieden: Die kann ich nicht leiden."

Maite Kellys Verhalten wurde offensichtlich als überheblich gewertet. Ihre Schlager-Kollegin wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Kerstin Ott meint: "Danach sind wir uns bei einer TV-Show beim Frühstück über den Weg gelaufen. Maite grüßte mich, fragte: 'Hey. Alles in Ordnung?' Da [rückte, d. R.] ich sofort raus mit der Sprache und antwortete: 'Nein. Ich fand deinen Satz damals total daneben.'"

Kerstin Ott (li.) und Maite Kelly singen ihren Song "Ich weiß, was du brauchst" beim "Schlagerbooom" von Florian Silbereisen. © imago/Imagepool

Maite Kelly zur Rede gestellt: "Ich war ganz baff"

Kelly scheint mit dieser Direktheit nicht gerechnet zu haben. Die 46-Jährige erzählt: "Mir fiel in dem Moment fast mein Teller aus der Hand. Kerstin hat zu mir noch gesagt: 'Du hast mich richtig verletzt.' Und ich war ganz baff: Denn was sie nicht wusste, war, dass ich eine große Bewunderin ihrer Stimme bin." Maite Kelly habe ihre Wertschätzung für Ott bislang nie öffentlich zum Ausdruck gebracht. "Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie weiß, dass sie genial ist", stellt Kelly klar.

Kerstin Ott und Maite Kelly über Startschwierigkeiten: "Die Geschichte ist witzig"

Der Vorfall beim "Schlagernacht"-Soundcheck stellte sich offenbar als großes Missverständnis heraus. Mit ihrer Aussage wollte Kelly ihre heutige Freundin nur loben. "Jemand, der so singt wie sie, braucht eben auch keine In-Ears", sagt sie der "Superillu". Nach erfolgter Aussprache konnte Kerstin Ott auch nicht mehr sauer sein: "Ich wusste, dass Maite es ganz ehrlich meint und dass es damals eben unglücklich gelaufen ist. Für uns war das der Wendepunkt. Seither sind wir immer im Kontakt, schreiben uns regelmäßig." Was einst für Spannung sorgte, nehmen die beiden mittlerweile mit Humor. "Die Geschichte ist witzig, deshalb haben wir darüber auch schon des Öfteren gelacht. Ja, bei unserem ersten Treffen sind wir aneinandergerasselt."

Nach ersten Startschwierigkeiten sind Maite Kelly (li.) und Kerstin Ott heute Freunde. © imago/Imagepool

Konkurrenz in der Schlagerbranche: Das sagt Kerstin Ott

Generell wird in der Schlagerszene oft ein Konkurrenzdenken vermutet. Kerstin Ott kann diese Einschätzung nicht bestätigen und empfindet das Miteinander keineswegs als feindselig. "Ehrlich gesagt fühle ich die Art von Konkurrenz unter unseren Schlagerkollegen nicht. Auch nicht das harte Pflaster, von dem immer berichtet wird", verriet sie 2025 im Interview mit der Abendzeitung. Neben Maite Kelly zählt die 44-Jährige viele weitere Künstler zu ihren Freunden. Vor allem auch zu Howard Carpendale pflegt die "Regenbogenfarben"-Interpretin ein sehr inniges Verhältnis.