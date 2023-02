Magersucht bei Söders Tochter publik: Gloria Burkandt "wurde immer dünner"

Offen wie noch nie spricht Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von Markus Söder, über ihre überstandene Magersucht. Bei einer Größe von 1,85 Meter wog die 24-Jährige nur 59 Kilo.

Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt litt viele Jahre an einer Krankheit. "Ich hatte Magersucht, wog 59 Kilo bei einer Größe von 1,85 Meter", sagte die 24-Jährige der " ".

Früher war Gloria-Sophie Burkandt extrem dünn – und krank

Ihre Erkrankung hatte die älteste Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten lange Zeit verheimlicht – sogar vor Mutter Ulrike Burkandt und Vater Markus Söder. "Meine Eltern wussten nicht, was sie noch tun können. Wenn ich sie getroffen habe, da trug ich mehrere Pullover übereinander, damit sie nicht sahen, wie abgemagert ich war", berichtet Gloria-Sophie Burkandt. Mit 20 Jahren habe das angefangen, sagt das Model.

Tochter von Markus Söder hörte auf zu essen

Die heute 24-Jährige gesteht, kaum noch gegessen zu haben. "Ich wurde immer dünner, aß gefühlt nur alle zwei Monate." Nahrung lehnte Gloria-Sophie ab. Sie schockiert mit dem Einblick in ihr damaliges Gefühls- und Seelenleben: "Ich hörte auf zu essen. Wollte lieber sterben, als mich immer weiter selbst abzulehnen." Freude und Spaß konnte sie damals nicht mehr empfinden oder erleben. "Hunger war das einzige Gefühl, das ich noch spüren konnte."

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt nahm wieder 15 Kilo zu

Inzwischen gehe es ihr wieder besser, sagt die älteste Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten. Gloria-Sophie Burkandt isst nach eigenen Angaben wieder alles: "Kuchen, Nudeln, Schnitzel. Alles, was ich als Kind schon liebte." 15 Kilo hat sie mittlerweile zugenommen – und ist zufrieden mit ihrem neuen Leben und dem veränderten Körper: "Mir gefällt, was ich im Spiegel sehe." Zuletzt hat sich Söders Tochter auch die Haare blondieren lassen.

Markus Söder war mit Gloria-Sophie Burkandts Mutter sieben Jahre liiert, aber nicht verheiratet. Nur ein Jahr nach Glorias Geburt heiratete Markus Söder Karin Baumüller-Söder. Mit der Diplom-Kauffrau hat er drei gemeinsame Kinder, zwei Söhne und eine Tochter.

Ablehnung und Mobbing in der Kindheit: "Ich wurde krank"

Ihre Magersucht, so vermutet es Gloria-Sophie Burkandt, entstand durch Probleme in der Kindheit. Zu "Bild" sagt sie weiter: "Als Kind war ich dick, impulsiv, immer die Lauteste. Ich wollte die Welt erobern, fand alles spannend. Bis ich merkte, dass mein Verhalten nicht ins Gesellschaftsbild passte. Ich wurde gemobbt. Also unterdrückte ich mein wahres Ich – und wurde krank."