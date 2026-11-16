Magdalena Neuner zählt zu den erfolgreichsten Biathletinnen der deutschen Sportgeschichte. Auch nach dem Ende ihrer Profi-Karriere geht es bei ihr sportlich zu. Wo Neuner privat am liebsten ins Schwitzen kommt – auch mit ihren Kindern ...

Magdalena Neuner (39) beendete ihre Biathlon-Karriere im Alter von 25 Jahren. Heute widmet sie sich vorrangig dem Familienleben mit Ehemann Josef und den drei gemeinsamen Kindern. Doch die Ausnahmesportlerin hat die körperliche Betätigung noch lange nicht an den Nagel gehängt. In einem Interview verrät sie, welche Sportarten in ihrer Familie besonders viel Anklang finden.

Magdalena Neuner privat: "Mountainbike fahre ich viel"

Beim diesjährigen "Lila Logistik Charity Bike Cup" im Oktober ging auch Magdalena Neuner an den Start. Im Interview mit dem verrät sie, sich auch privat gerne aufs Fahrrad zu schwingen: "Ich fahre aber eigentlich fast nur Mountainbike. Wir wohnen in einer sehr bergigen Region, auf den Straßen ist unglaublich viel los. Deshalb bin ich lieber etwas abseits unterwegs." Neuner musste sich "tatsächlich erst einmal wieder ein Rennrad besorgen".

Über ihr letztes Mal auf einem Rennrad sagt sie: "Früher bin ich viele tausend Kilometer im Jahr gefahren. Aber mittlerweile bin ich seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr auf dem Rennrad gesessen. Mountainbike fahre ich dagegen viel, auch mit den Kindern." Bei dem Charity-Cup fuhr die Ausnahmesportlerin trotzdem lieber nicht auf Zeit: "Es geht ja nicht ums Gewinnen, sondern darum, einen schönen Tag zu haben – und etwas Gutes zu tun."

Mit Ehemann Josef Holzer hat Magdalena Neuner drei Kinder. Die Familie lebt in Wallgau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. © imago/Sammy Minkoff

Ex-Biathletin Magdalena Neuner: "Bin eine richtige Breitensportlerin"

Schließlich verrät die 39-Jährige auch, welche Sportarten sie privat am liebsten ausübt: "Ich bin mittlerweile eigentlich eine richtige Breitensportlerin. Im Urlaub haben wir zum Beispiel Tennis und Tischtennis gespielt, waren klettern, Fußball spielen, auf dem Trampolin und reiten", so Magdalena Neuner.

Lachend ergänzt die dreifache Mutter: "Wir haben eigentlich für die Kinder ein Pferd gekauft – aber mittlerweile nehme ich selbst Reitunterricht." Gewisse Dinge würden sich einfach nie ändern, wie Magdalena Neuner feststellt. "Ich merke dann, dass auch wieder ein gewisser Ehrgeiz kommt und ich mich verbessern möchte. Da steckt schon die Sportlerin in einem", resümiert sie.