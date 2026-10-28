Magdalena Neuner geht auf Abstand: "War mein Leben"

Magdalena Neuner schließt mit ihrer Vergangenheit ab und spricht jetzt offen über mentale Herausforderungen. Auch verrät die einstige Sportlerin, was ihr zu Hause bei ihrer Familie oft schwerfällt.

Spätestens seit der Geburt ihrer Kinder dreht sich bei Magdalena Neuner (39) alles um ihre Familie. Zuvor spielte die Karriere im Spitzensport für die ehemalige Biathletin eine zentrale Rolle. Wie sie heute über die früheren Zeiten denkt, verrät Neuner jetzt in einem Interview.

Biathlon forderte zu viel: Magdalena Neuner "konnte nicht mehr"

Ihre Erfolge sprechen für sich: Mit insgesamt 63 Podiumsplatzierungen gehört Magdalena Neuner zu den erfolgreichsten Sportlerinnen in der Geschichte des Biathlon-Weltcups. Dennoch forderte der Sport irgendwann zu viel, wie die Oberbayerin verrät: "Man muss jeden Tag körperlich und mental über seine Grenzen gehen. Das konnte ich nicht mehr." Im Alter von nur 25 Jahren beendete Neuner 2012 ihre Karriere. Das frühere Leben als Profisportlerin vermisst sie nicht. "Aber es war auch eine tolle Zeit. Ich war viel auf Reisen, habe viele spannende Menschen kennengelernt", so die 39-Jährige gegenüber dem Magazin "Meine Familie und ich".

Magdalena Neuner blickt zurück: "War mein Leben"

Der Profisport spielt heute keine große Rolle mehr im Leben von Magdalena Neuner. "Natürlich war Biathlon 16 Jahre lang quasi mein Leben. Und vieles von dem, was ich heute beruflich machen darf, ist noch mit dem Sport verbunden", sagt sie im Interview mit " ". Seit ihrem Karriere-Aus ist die Bayerin unter anderem als Botschafterin für Sportmarken tätig. Dennoch grenzt sich die Dreifach-Mama von ihrer Vergangenheit ab: "Ich habe inzwischen einen gewissen Abstand."

Als Biathletin bewies Magdalena Neuner großes Talent. © imago/ITAR-TASS

Früher Ruhm: Privatleben rückte in den Fokus

Wenn Neuner heute an ihre sportliche Laufbahn denkt, kommt ihr vor allem der frühe Ruhm in den Sinn. Die einstige Biathletin war erst 19 Jahre alt, als ihr 2007 bei der Weltmeisterschaft im italienischen Antholz der große Durchbruch gelang. "Schon nach meiner ersten Goldmedaille habe ich sofort gemerkt: Die Menschen interessieren sich plötzlich für viel mehr als nur für das sportliche Ergebnis." Plötzlich rückte auch das Privatleben in den Fokus.

Magdalena Neuner bereut Karriere-Aus nicht: "Viele waren der Meinung, es sei falsch"

Der Trubel um ihre Person habe Neuner zu Beginn durchaus gefallen. "Gerade am Anfang war noch sehr viel Unbeschwertheit dabei", erzählt sie offen. "Aber natürlich kamen irgendwann auch Dinge dazu, die sich eher schwer als leicht angefühlt haben." Für die ehemalige Biathletin steht fest: "Heute, mit fast 40, würde ich wahrscheinlich vieles bewusster genießen."

Dass sie ihre Karriere bereits mit 25 Jahren an den Nagel hing, bereut Neuner in keiner Weise. "Mein Bauchgefühl und mein Kopf haben mir damals gesagt, dass es die richtige Entscheidung ist. Von außen waren viele der Meinung, es sei falsch. Aber es geht nicht darum, was andere denken. Für mich war es auch ein Erfolg, meiner eigenen Stimme zu folgen. Ich bin sehr dankbar, dass ich selbst entscheiden konnte, aufzuhören, während ich noch Spaß am Sport hatte."

Magdalena Neuner und ihr Ehemann Josef Holzer. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. (Archivbild) © imago/Sven Simon

Privatleben von Magdalena Neuner: Das fällt ihr zu Hause schwer

In ihrer heutigen Rolle als Mutter geht die Bayerin vollends auf. Tochter Verena Anna und die Söhne Josef Valentin und Ludwig sind ihr ganzer Stolz. Sich um ihre Kinder zu kümmern, sei für sie die pure Erfüllung. Nur eines falle ihr zu Hause gern mal zur Last: das Kochen. Vor dem Herd zu stehen, mag sie "nicht besonders", so die 39-Jährige gegenüber "Meine Familie und ich". Doch Magdalena Neuner betont: "Meine Familie ist es mir wert, täglich etwas Gesundes auf den Tisch zu zaubern."