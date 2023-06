Märchenhochzeit in Jordanien: Prinz Hussein und Rajwa sind verheiratet

In Anwesenheit des europäischen Hochadels haben sich Kronprinz Hussein bin Abdullah und Rajwa Khalid Alseif in Amman das Jawort gegeben. Auch First Lady Jill Biden war bei der prunkvollen Zeremonie im Zahran-Palast unter den Hochzeitsgästen.

01. Juni 2023 - 18:49 Uhr | (lau/spot)

Kronprinz Hussein bin Abdullah und Rajwa Khalid Alseif zeigten sich nach ihrer Eheschließung dem jordanischen Volk. © imago images/PPE