Märchenhochzeit im TV: Stefan Mross heiratet Janine Kunze

Erst im November gab Stefan Mross die Trennung von Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack bekannt. Nun steht er wieder vor dem Altar. Was steckt dahinter?

Das ging aber schnell!? TV-Sender Sat.1. kündigt an, Stefan Mross geben Schauspielerin Janina Kunze das Jawort. Was steckt hinter dieser Trauung, die als "Märchenhochzeit" angekündigt ist?

Stefan Mross: TV-Hochzeit mit Janine Kunze

Für eine Comedy-Interpretation des Märchens "Tischlein deck dich" schlüpft Mross in die Rolle des "Franz" und Kunze in die Rolle der "Cordula". Auch wenn diese Liebe zunächst recht einseitig scheine, kommt es am Ende der Sat.1-"Comedy Märchenstunde" zu einer rauschenden Märchenhochzeit.

Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack

Ob Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack den Gag auch so lustig finden wird? Erst im November gaben sie und Mross ihre Trennung bekannt. Die gemeinsame Botschaft der beiden Schlagerstars: "Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele". Tatsächlich heirateten die beiden im Juni 2020 auch vor Fernsehkameras...

Stefan Mross: Neue Partnerin?

Kurz nach dem Ehe-Aus ist Anna-Carina Woitschack jetzt wieder vergeben. In ihren Instagram-Storys tauchte ihr neuer Partner Daniel bereits auf. Und auch Stefan Mross scheint wieder zu mehr Lebensfreude gefunden zu haben.

Bandelt Stefan Mross mit Evelyn Burdecki an?

Mit dabei in der "Comedy Märchenstunde" sind unter anderem Jorge González als Goldesel, Mirja Boes als hinterlistige Ziege und Evelyn Burdecki als Schwester Johanna. Ausgerechnet zur Schwester scheint Mross einen besonders innigen Draht zu haben. Am Rande der Dreharbeiten wurden er und Burdecki innig tanzend in einem Nachtclub beobachtet. Janine Kunze heizte die Gerüchteküche weiter an, als sie ein Bild teilte, auf dem Burdecki im Auto zwischen Mross' Beinen saß.

Zu sehen ist das Märchen "Tischlein deck dich" inklusive Traumhochzeit in "Die Comedy Märchenstunde" am Montag, 19. Dezember 2022, um 20.15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.