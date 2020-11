Macht Heidi Klum ihre Tochter Leni zum Superstar?

Heidi Klum residiert momentan mit ihrer Familie in Berlin. Tochter Leni taucht immer häufiger an ihrer Seite in der Öffentlichkeit auf. Zeigt sich die 16-Jährige bald ohne Maske? Will Heidi sie zum nächsten großen Superstar machen? Wie könnte Lenis Zukunft aussehen?

Heidi Klum will offenbar ihre Tochter Leni nicht mehr vor der Öffentlichkeit verstecken. So offen und locker wie aktuell in Berlin hat das Topmodel die Familie noch nie gezeigt.. Wird Leni Klum bald aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter treten?

In Berlin präsentiert sich Leni gekonnt den Fotografen

Seit dem 20. September ist Heidi Klum mit ihrer Familie wieder in Deutschland. Für die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" residiert die Model-Mama mit ihren Kindern und Ehemann Tom in Berlin. Auffällig ist, dass sich auch Tochter Leni mittlerweile immer häufiger in der Öffentlichkeit präsentiert. So wirkt der Weg zum gemeinsamen Abendessen im Szene-Restaurant "Grill Royal" wie der Gang über den Laufsteg.

Heidi Klum mit Tochter Leni, Bill Kaulitz am Soho House in Berlin am 22.10.2020. © BrauerPhotos / J.Reetz

Inszeniert Heidi den Deutschland-Aufenthalt als Debütantinnen-Ball für ihre Tochter? In einem neuen tanzt die 16-Jährige ausgelassen auf den Straßen Berlins. Auch Mama Heidi teilt das Video in ihrer Story mit ihren 7,6 Millionen Followern.

Zeigt Leni Klum bald ihr Gesicht?

Seit dem 1. Februar ist Leni Klum auf Instagram aktiv. Obwohl sie auf ihrem Account bislang nur acht Beiträge gepostet hat, folgen ihr bereits fast 200.000 Menschen. Das Interesse an der Tochter von Heidi Klum ist groß. Bis heute dürfen die Gesichter der 16-Jährigen und ihrer Geschwister in den Medien aber nicht offen gezeigt werden. Bereits mehrfach ist Heidi Klum rechtlich gegen eine Veröffentlichung von Bildern ihrer Kinder vorgegangen.

Das könnte sich allerdings bald ändern. In der Vergangenheit hatte Model-Mama Heidi immer besonders darauf geachtet, dass ihre Tochter nicht zu erkennen ist und verdeckte das Gesicht mit Smileys. Aber in den vergangenen Wochen konnten Fans und Follower immer mehr von Leni sehen, in einem Clip ihrer Mutter war Lenis Gesicht für einen kurzen Moment sogar komplett zu sehen. Wird sie sich bald ohne Maske zeigen?

Wird Leni Klum auch ein Model wie Mama Heidi?

In ihrem zweiten Post auf Instagram zeigte sich Leni Klum am 21. Februar bei einem professionellen Fotoshooting. Scheint so, als wolle sie in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama treten. Allerdings sind bislang keine professionellen Bilder der 16-Jährigen veröffentlicht worden.

Vielleicht warten die Klum-Frauen noch den perfekten Zeitpunkt für die Enthüllung ab. Wie " " berichtet, soll eine Bilderstrecke mit Leni in der deutschen Ausgabe eines internationalen Modemagazins geplant sein. Dem Bericht nach werde Heidis Tochter sogar in der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" auftreten.

Wie stehen die Chancen für Leni Klum, ein internationaler Star zu werden?

Sollte Leni Klum tatsächlich eine Karriere in der Öffentlichkeit anstreben, hätte sie dafür die perfekten Voraussetzungen. Die Kontakte ihrer Mutter Heidi und das internationale Interesse an ihrer Person könnten die 16-Jährige ins Rampenlicht der großen Laufstege katapultieren. Mit Kaia Gerber (Tochter von Cindy Crawford), Lila Grace Moss (Tochter von Kate Moss) und Brooklyn Beckham (Sohn von Victoria und David Beckham) gibt es bereits prominente Beispiele für VIP-Kids, die sich in der Modewelt etabliert haben.