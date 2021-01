Lustiger Clip von Cathy Hummels: Hat sie diese Idee von Jana Ina Zarrella geklaut?

Auf Instagram präsentiert Cathy Hummels ihren Fans ein lustiges Video. Doch einige werfen ihr vor, die Idee dafür von Jana Ina Zarrella geklaut zu haben.

Keine Gala, kein roter Teppich, keine Promi-Party - wofür können sich die VIP-Damen jetzt noch aufbrezeln? Cathy Hummels zeigt auf Instagram, dass es kein Event braucht, um aufgestylt das Haus zu verlassen.

So aufgebrezelt bringt Cathy Hummels den Müll raus

Auf Instagram hat die Influencerin ein lustiges Video gepostet und fragt ihre Fans: "Getting ready for a Date?" In dem Clip trägt die Ehefrau von Profi-Kicker Mats Hummels ein sexy Outfit und schminkt sich vor einem Spiegel. Dann geht sie in die Küche, schnappt sich den Hausmüll und entsorgt in lässig in der Tonne. So kommt Frau auch zu ihrem glamourösen Auftritt:

Viele Fans feiern den Auftritt von Cathy Hummel. Ein Follower schreibt selbstironisch in den Kommentaren: "Jede Frau, die etwas auf sich hält, geht niemals ungeschminkt zur Mülltonne. Da bin ich ganz bei dir." Ein weiterer feiert sie für den Clip: "Grandios! Das passende Outfit zum Müllbeutel! Das hat Stil!"

Hat Cathy Hummels die Idee von Jana Ina Zarrella geklaut?

Einige Fans jedoch kritisieren das Video und behaupten, die Influencerin hätte die Idee abgekupfert. "Hast du die Idee bei Jana Ina Zarrella abgeschaut? Sie hat das Gleiche schon vor Tagen gepostet. Finde ich nicht so toll", schreibt ein Follower dazu. Tatsächlich ist ein ähnlicher Clip auf dem Instagram-Kanal von Jana Ina Zarrella zu sehen, der bereits am 7. Januar gepostet wurde.

Von Ideen-Klau kann man aber hier nicht sprechen, denn auch die Ehefrau von Ex-Bro'Sis-Sänger Giovanni Zarrella scheint nicht selbst auf diesen Einfall gekommen zu sein. Bereits im ersten Lockdown hatten sich Frauen auf der ganzen Welt im April 2020 für den Gang zur Mülltonne in Schale geworfen. Virale Clips zeigen Damen, die im eleganten Abendkleid und sogar im Hochzeitskleid den Müll entsorgen. Wenn man Cathy Hummels und Jana Ina Zarrella für etwas kritisieren will, dann nur dafür, dass die Idee bereits über neun Monate alt ist.