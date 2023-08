Lust-Pille und Alkohol-Ausraster: Jetzt spricht Verena Kerth über den Hotel-Skandal

Nach all den Schlagzeilen um das Liebespaar Verena Kerth und Marc Terenzi kommt jetzt ein lukrativer Job daher. Die beiden sind die neuen Gesichter einer Lust-Pille namens sexxes.

An diesen beiden TV-Stars kommt man gerade als eifriger Leser von Klatsch-Meldungen nicht vorbei. Verena Kerth und Marc Terenzi ziehen einmal mehr das Interesse der Boulevardmedien auf sich. Denn: Sie liefern regelmäßig Dramen, Emotionen und Geschichten, die das wahre Leben schreibt.

Verena Kerth und Marc Terenzi: Riesiges Interesse nach Schlagzeilen

Die massive Aufmerksamkeit am Promi-Paar gefällt offenbar auch Werbetreibenden. Wie jetzt bekannt wurde, haben Verena Kerth und Marc Terenzi einen neuen Deal an Land gezogen. Sie sind fortan die Gesichter von sexxes, einer Lust-Pille, die es Online und im Handel gibt. Dabei handelt es sich um Nahrungsergänzungsmittel zur Luststeigerung, welches Frauen und Männer konsumieren können, heißt es in einer Erklärung. Die Aufregung der letzten Tage? Pillepalle!

Verena Kerth und Marc Terenzi nehmen Lust-Pille sexxes

Aber warum werben Verena Kerth und Marc Terenzi bitteschön für eine Lust-Pille? "Seit dem Dschungelcamp reißen die aufregenden Schlagzeilen nicht ab. Das war manchmal alles andere als leicht. Da ist doch nicht nur mir manchmal gehörig die Lust vergangen. Mit sexxes bringen wir euch jetzt allen die Lust zurück", sagt Verena Kerth.

Marc Terenzi erklärt, er habe die Pille mehrere Wochen lang getestet. "Ich habe die Kapseln zum Stressabbau und zum Runterkommen für einen entspannten Abend eingenommen – aber auch zur Luststeigerung."

Zuletzt sorgten Kerth und Terenzi für Schlagzeilen, weil sie sich angeblich nach einer durchzechten Partynacht geprügelt hatten. Dass die Blondine im betrunkenen Zustand Fahrerflucht begangen habe, weist ihr Anwalt entschieden zurück. Ob Verena Kerth und Marc Terenzi wieder Lust aufeinander haben? "Bei uns ist alles gut", teilte das Paar der Abendzeitung mit. Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig und turtelnd auf Instagram. Jetzt muss nur noch die Lust-Pille ein Verkaufsschlager werden...

Verena Kerth zeigt Reue: "Wird nicht mehr vorkommen"

"Selbstverständlich ist es von unserer Seite nicht in Ordnung, uns in einem Hotelzimmer so laut zu streiten, dass die Polizei von den Mitarbeitern gerufen wird", erklärt Verena Kerth zu "Bild". Außerdem: "Klar ist, dass so ein Vorfall wie in Hamburg einfach falsch war und wir ernsthaft daran arbeiten werden, dass so was nie wieder vorkommt."