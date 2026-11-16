Der Tod ihres Mannes hat ihr Leben verändert: Am 9. Oktober kam L’Osteria-Mitgründer Klaus Rader (†63) bei einem Unfall auf Mallorca ums Leben. Nun meldet sich seine Witwe Viky mit bewegenden Worten zurück und gewährt Einblicke in ihren neuen Alltag in München, der seit dem Verlust ihres Mannes von tiefer Trauer geprägt ist.

Viky Rader veröffentlicht Aufnahmen aus dem Münchner Englischen Garten. Sie liegt im bunten Herbstlaub, zeigt den Eisbach und gibt Einblicke in ihre persönliche Auszeit mit Klangschalen und Yogamatten. Dazu schreibt sie offen über ihren Trauerprozess und die ersten Schritte zurück in einen Alltag, der für sie nie wieder derselbe sein wird.

Witwe von L’Osteria-Gründer Klaus Rader: Ihr neues Leben in München

"Heilungsreise … die ersten Schritte. Die Dinge mit anderen Augen sehen … Es fühlt sich ungewohnt an, wieder etwas ‚Normales‘ zu veröffentlichen. Aber ich habe Zeichen erhalten. Manche von euch werden daran glauben, andere nicht. Für mich sind sie jedoch real. Sie und die Energie, die mich umgibt, sagen mir, dass es an der Zeit ist, wieder aufzustehen", schreibt Witwe Viky Rader auf Instagram.

Dabei macht die Witwe deutlich, dass sich nicht nur ihr Alltag, sondern auch ihre Rolle innerhalb der Familie grundlegend verändert hat. "Mein Leben wird nicht mehr dasselbe sein und auch dieser Ort hier wird sich verändern. Hier wird es künftig nicht mehr nur um Mode gehen. Was ich immer gerne gemacht habe, könnte sich in etwas anderes verwandeln. Was genau das sein wird, weiß ich selbst noch nicht."

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L’Osteria-Gründer Klaus Rader hinterlässt sechs Kinder

Stattdessen möchte sie zunächst kleine Schritte mit ihren Followern teilen: Eindrücke, die sie bewegen, Dinge, die sie sieht, und Gedanken, die aus ihrem Inneren kommen. Besonders bewegend sind ihre Worte über die gemeinsame Familie. "Heute bin ich sowohl Mutter als auch Vater. Das ist eine große Verantwortung. Mein Vermächtnis ist es, immer für die vier wundervollen Seelen da zu sein, die mein Mann mir hinterlassen hat." Am Ende ihres Beitrags bedankt sie sich bei ihren Followern für die Unterstützung.

Viky Rader lebt in München: "Das ist eine große Verantwortung"

Klaus und Viky Rader haben vier gemeinsame Kinder. Darüber hinaus hinterlässt der Unternehmer zwei ältere Töchter aus früheren Beziehungen. Insgesamt hatte der L’Osteria-Mitgründer somit sechs Kinder.

Klaus Rader stirbt auf Mallorca mit 63 Jahren

Klaus Rader war am 9. Oktober bei der Rallye "550 Challenge Mallorca" mit seinem weißen Porsche GT3 RS verunglückt. Zwischen Pollença und Lluc kam der Wagen von einer Bergstraße ab und stürzte in eine Schlucht. Der 63-Jährige überlebte den Unfall nicht.

Am 22. Oktober nahmen Familie, Freunde und Wegbegleiter auf dem Bergfriedhof in Bad Wiessee Abschied von dem Unternehmer. Mit zahlreichen Blumen und Trauerkränzen erwiesen sie dem Verstorbenen die letzte Ehre.

Klaus Rader gründete 1999 L’Osteria

1999 hatte Klaus Rader gemeinsam mit Friedemann Findeis in Nürnberg den Grundstein für L’Osteria gelegt. Aus dem ersten Restaurant entwickelte sich über die Jahre eine internationale Gastronomiemarke mit inzwischen mehr als 200 Standorten in zehn europäischen Ländern.

Für Viky Rader steht nun vor allem ihre Familie im Mittelpunkt. Ihr Beitrag zeigt, wie schwer der Verlust wiegt und wie sie dennoch versucht, Schritt für Schritt einen neuen Weg für sich und ihre vier Kinder zu finden.

Klaus und Viky Rader waren rund 16 Jahre ein Paar. Sie lernten sich 2010 über eine gemeinsame Freundin im Münchner Club Hugo’s kennen. Fünf Monate später heirateten sie standesamtlich. Im Juni 2026 erneuerten sie auf Mallorca bei einer großen Hochzeitsfeier ihr Eheversprechen.