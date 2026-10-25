Nach Beerdigung von Klaus Rader: Witwe Viktoria teilt herzzerreißende Botschaft

Im Kreise seiner Liebsten wurde der verstorbene L'Osteria-Gründer am Tegernsee beigesetzt: Klaus Rader (†63) war vor knapp zwei Wochen bei einem tragischen Autounfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Jetzt hat sich seine Witwe Viky Rader mit emotionalen Worten gemeldet.

Ein Meer aus Blütenblättern und prächtigen Trauerkränzen erstreckte sich am Donnerstag (22. Oktober) auf dem Bergfriedhof Bad Wiessee: Familie, Freunde und Wegbegleiter haben dem verstorbenen L'Osteria-Gründer Klaus Rader (†63) die letzte Ehre erwiesen. Für die Witwe ist der Verlust noch immer unbegreiflich.

Witwe von Klaus Rader: "Das Leben ist so zerbrechlich"

Am Sonntag, etwa zwei Wochen nach dem Tod ihres Ehemannes, meldet sich Viktoria Rader mit einer emotionalen Botschaft zu Wort. "Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin oder wohin mich der neue Weg führt", schreibt sie in einem . "Die Tage, die Zeit, der Monat – alles im Nebel."

Der tragische Unfalltod ihres Liebsten ist für Viktoria Rader nur schwer zu verkraften. Unterstützung erhält die 42-Jährige von Freunden und Familie. "Das bedeutet mir so viel." An die Menschen in ihrem Leben hat sie noch eine wichtige Botschaft: "Gebt den Menschen, die euch etwas bedeuten, eine weitere Umarmung und ein weiteres Wort der Liebe. Das Leben ist so zerbrechlich und manchmal verpassen wir die Zeichen, die uns jeden Tag gegeben werden."

Malerischer Bergfriedhof: Klaus Rader am Tegernsee beigesetzt

Die Beerdigung von Klaus Rader fand an einem der Lieblingsorte des Gastronomie-Unternehmers statt: am Tegernsee. Die Grabstätte des verunglückten Unternehmers wurde von Witwe Viktoria "Viky" Rader und seinen Kindern ausgesucht.

Rader war am 9. Oktober bei einem tragischen Unfall auf Mallorca plötzlich aus dem Leben gerissen worden. Der leidenschaftliche Motorsport-Fan, der gebürtig aus Karlsruhe stammte, hatte sich gemeinsam mit seiner Co-Pilotin, der österreichischen Rennfahrerin Christina Ettel, an einer Rallye teilgenommen und war auf einer kurvenreichen Bergstraße mit seinem Sportwagen, einem Porsche GT3 RS, von der Fahrbahn abgekommen und 30 Meter in die Tiefe gestürzt.

Nach Unfall: Raders Beifahrerin kann nicht an Beerdigung teilnehmen

Während für Rader am Unfallort jede Hilfe zu spät kam, überlebte seine Beifahrerin mit schweren Verletzungen. Weil sie laut "Bild"-Informationen noch immer in einer Klinik behandelt werden muss, konnte Ettel nicht an der Beerdigung am Tegernsee teilnehmen. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kam, ist noch immer unklar.

Mit der Restaurantkette L'Osteria schuf Klaus Rader zu Lebzeiten ein echtes Gastro-Imperium © imago

Rader hinterlässt insgesamt sechs Kinder. Vier Kinder stammen aus seiner Ehe mit dem Model Viky Rader. Erst im Sommer hatte das Paar, zwischen dem ein Altersunterschied von mehr als 20 Jahren lag, sein Ehegelöbnis in einer romantischen Zeremonie auf Mallorca erneuert.

Bislang ziert nur ein Holzkreuz die Grabstätte des L'Osteria-Gründers auf dem Bergfriedhof in Bad Wiessee. © API

Bekannte Gäste bei Beerdigung des L'Osteria-Gründers

Unter den Gästen auf der Beerdigung in Bad Wiessee waren unter anderem auch Münchner Feinkost-König Michael Käfer und seine Frau Clarissa.

Klaus Rader gründete 1999 gemeinsam mit seinem Studienfreund Friedemann Findeis die italienische Restaurantkette L'Osteria. Mit inzwischen 200 Restaurants in zehn Ländern schuf der Unternehmer zu Lebzeiten ein echtes Gastro-Imperium.