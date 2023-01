Lola Weippert: Moderatorin stellt sich fiesen Kommentaren auf Instagram

Das hat gerade noch gefehlt: Nachdem Lola Weippert in Kapstadt brutal überfallen worden war, muss sie sich jetzt auch noch bösen Kommentaren unter ihrem Instagram-Beitrag stellen. Einige Nutzer geben der Moderatorin eine Mitschuld.

Moderatorin Lola Weippert wurde in Südafrika Opfer eines Überfalls, bei dem ein Mann mit einem Stein die Scheibe einschlug, die 26-Jährige verletzte und ihr Cartier-Armband stahl (AZ berichtete).

Wenig Empathie für Lola Weippert

Weippert muss aber nicht nur den Angriff verarbeiten, sondern sich auch noch mit bösen Nachrichten in den sozialen Netzwerken auseinandersetzen.

In einem emotionalen Video auf Instagram berichtete die RTL-Moderatorin von dem Vorfall, bei dem unter anderem ihr Auge verletzt wurde. Unter dem Beitrag gab es allerdings nicht nur Genesungswünsche, es hagelte auch fiese Kommentare für Weippert. Für einige Nutzer ist die Moderatorin selbst für den Überfall verantwortlich.

"Soll jetzt jemand Mitleid mit dir haben? So schlecht geschauspielert. Also heul nicht rum", kommentierte ein Nutzer. Ein weiterer kritisiert: "So hart es klingt, selber Schuld! Man trägt in einem Land indem Menschen und Familien hungern kein Fucking Cartier Armband. Auch wenn es nur im Auto war, aber man nimmt es beim aussteigen ja nicht wieder ab, selbiges gilt für iPhone etc. Es gibt halt auf der Welt noch mehr als die heile rosa Influencer Welt."

Weippert: Hass hat schon viele Probleme verursacht, aber noch kein einziges gelöst"

"Eigentlich kann die Story nur fake sein. Das kann so einfach gar nicht sein. Niemand würde so etwas tun. Selbst wenn die zwei Gehirnzellen sich nur manchmal zufällig treffen", heißt es unter dem Post.

"Du wurdest so oft davor gewarnt und dennoch läufst du da mit Schmuck etc. rum. Man ist geneigt zu sagen: selbst schuld. Auch dieses direkte theatralische Hochladen dieses Vorfalls. Als hätte man keine anderen Sorgen wenn einem so etwas passiert", merkt ein User an.

Lola Weippert: Geschockt von den harten Reaktionen

Weippert meldete sich in einem weiteren Instagram-Post erneut zu Wort, schildert noch einmal den Ablauf des Überfalls und ging auch auf die Flut an fiesen Kommentaren ein: "Ich weiß gerade nicht, was mich mehr schockiert. Der Angriff oder die Reaktion mancher Menschen auf Social Media."

Zum Abschluss appelliert die Moderatorin: "Manche Nachrichten, die ich im Moment erhalte, schockieren mich sehr und falls du dich angesprochen fühlst möchte ich dir nur eins mit auf den Weg geben: Hass hat schon viele Probleme auf dieser Welt verursacht, aber noch kein einziges gelöst."