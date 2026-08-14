Seit Jahrzehnten ist sie die Dirndl-Queen der Promis: In der Pandemie kehrte Designerin Lola Paltinger München und seinen Society-Events den Rücken und zog mit ihrer Familie an den Tegernsee. Jetzt ist die gefeierte Trachten-Pionierin wieder da: Im Gepäck - pünktlich zur Wiesn - eine neue Kollektion. Die AZ besucht Paltinger exklusiv in ihrer Wahlheimat am Tegernsee.

Lola Paltinger und ihre "Jungs": Der AZ zeigt die Dirndl-Pionierin exklusiv ihre Lieblingsplätze am Tegernsee. Ein Besuch bei Isländer-Pony Sjodor (l.) und Araber Karim sind für die Dirndl-Queen oft der willkommene Ausgleich zum Alltag.

Ihre maßangefertigten Kreationen trugen schon Paris Hilton, Salma Hayek, Kim Kardashian – und sogar Miss Piggy. Dirndl-Designerin Lola Paltinger mischte mehr als 20 Jahre lang die Münchner Trachtenbranche ordentlich auf: Die sympathische Mannheimerin machte es anders, bunter, frecher, als man es im traditionellen Bayern bisher gewohnt war.

Der Rolls-Royce unter den Dirndln: Lola-Paltingers Couture-Dirndl gibt es erst ab knapp 3000 Euro

Mit durchschlagendem Erfolg: Ihre weltweit einzigartigen Eigenkreationen gingen nicht nur im Käferzelt an zahlreichen Promi-Damen ein und aus. Auch der stolze Preis von Minimum 3000 Euro pro aufwendig gestaltetem Haute-Couture-Dirndl schreckte die modische Münchnerin nicht ab – alle wollten Lola.

Doch dann die große Überraschung: Im letzten Corona-Sommer kehrte Lola Paltinger, die in ihrer Karriere unter anderem schon bei Modelegende Vivienne Westwood lernte, ihrem München, wo sie über 20 Jahre lang in begehrter Gärtnerplatz-Lage gelebt hatte, den Rücken und zog mitsamt Ehemann Andreas Meister und Sohn Lio an den Tegernsee.

Pünktlich zur Wiesn: Lola Paltinger meldet sich mit neuer Kollektion zurück

Es wurde ruhiger um die Dirndl-Queen aus München. Paltinger hielt sich fortan eher im Hintergrund, bestückte zwar ihren Laden direkt an der See-Promenade in Rottach-Egern weiterhin mit ihren Designs – doch aufwendige neue Kollektionen und Entwürfe blieben aus.

Bis jetzt: Als die AZ Lola Paltinger in ihrer neuen Wahlheimat besucht, sprüht die Absolventin der namhaften Modeschule Esmod in München vor Tatendrang und Positivität. Die Dirndl-Queen ist zurück – pünktlich zur Wiesn. Im Gepäck: eine neue Kollektion und viele Ideen.

Auf Anfrage designte Lola Paltinger 2014 – zum Start des Muppet-Films – ein Dirndl exklusiv für Miss Piggy. © Disney

Paltinger über ihren Umzug aus München: "Mit Corona hatte man die Zeit, umzudenken"

Doch wie kam es überhaupt zu der Pause? "Es war damals einfach der richtige Zeitpunkt für uns, raus aus der Stadt zu kommen. Und wenn man den nicht nutzt, macht man es irgendwann gar nicht mehr." Lola Paltinger rührt wenige Meter von ihrem Laden in Rottach-Egern entfernt in ihrem Eiskaffee. Mit dem Gedanken, ein bisschen weiter rauszuziehen, habe das Paar, das seit 2023 verheiratet ist, schon länger gespielt. "Mit Corona hatte man dann die Zeit, wirklich umzudenken", sagt die 54-Jährige.

Rückzug aus der Society: "Hatte nicht mehr das Verlangen, überall zu sein"

Erschwerend hinzu kam, dass in der Pandemie auch die Top-Schneider knapp wurden, die Paltingers Dirndl aus ihren Entwürfen in die Realität umsetzten. So kam mit dem Umzug an den Tegernsee und dem Rückzug aus der Münchner Society auch eine kleine, (un-)freiwillige Schaffenspause.

Und heute? "Kommen wir eigentlich fast gar nicht mehr in die Stadt", gesteht Paltinger im Gespräch mit der AZ. "In diesen zwei, drei Jahren, in denen ich mich in meinem Idyll erst einmal richtig eingelebt habe, hatte ich auch gar nicht mehr das Verlangen, überall zu sein."

Beste Werbung: Am Leeberghof, hoch über dem Tegernsee, steht die Designerin höchstpersönlich für ihre neue Kollektion Modell. © Jens Hartmann für Lola Paltinger

Neue Wahlheimat am Tegernsee: Diese Sorgen plagten die Designerin im Vorfeld

Unglücklich wirkt die Dirndl-Designerin deshalb keineswegs: Paltinger hat am Tegernsee ihren Ausgleich gefunden – auch wenn die sympathische Trachten-Liebhaberin zunächst Bedenken hatte: "Hier ist es ja doch noch mal viel traditioneller als in München. Ich hatte schon Sorge, dass die Einheimischen vielleicht denken könnten, ich will ihnen allen meine Tracht aufdrängen." Die Sorge erwies sich als unbegründet: "Wir wurden toll hier aufgenommen", zeigt sich Paltinger glücklich.

Im Stall findet sie Ruhe: Lola Paltingers Leidenschaft und Ausgleich sind ihre beiden Pferde

Der AZ zeigt sie an einem Montagnachmittag im August ihre Lieblingsplätze im begehrten Urlaubsidyll der Münchner. Einer davon: ein kleiner privater Reitstall nahe Gmund am Tegernsee. Die Pferde-Liebe kam bei der Designerin erst spät, wie sie erzählt: "Mit 40 dachte ich mir - Learning by Doing!" Heute sind Isländer-Pony Sjodor und Araber Karim Lola Paltingers Ruhepol nach der Arbeit.

Dirndl-Designerin Lola Paltinger im Interview mit Leute-Reporterin Franziska Hofmann am Tegernsee. © Jens Hartmann für Lola Paltinger

Seit 14 Jahren gemeinsam: So lebt und arbeitet das Trachten-Traumpaar zusammen

Neben Ehemann Andi Meister, versteht sich. Ihren "Engel", wie Paltinger den Unternehmer immer wieder liebevoll nennt, lernt die gebürtige Mannheimerin 2012 über Freunde kennen. Inzwischen gehen Paltinger und Meister seit 14 Jahren gemeinsam durchs Leben – und arbeiten sogar zusammen. Ebenso wie seine Frau führt auch der Schwager von Schauspielerin Sophie Wepper eine eigene Trachten-Linie gemeinsam mit Moderator Frederic Meisner, die das Paar in seinem Laden an der Seestraße verkauft. "Viele sagen ja, um Gottes willen, wenn mein Mann mit mir arbeiten würde – dann gute Nacht. Bei uns ist das gar nicht so", schwärmt die Dirndl-Pionierin im Gespräch mit der AZ.

Privat wie beruflich ein Dream-Team: Lola Paltinger und Ehemann Andi Meister genießen ihr (neues) Leben am Tegernsee in vollen Zügen. © Jens Hartmann für Lola Paltinger

Lola Paltinger über die aktuellen Trachten-Trends: "Ich finde es alles zu ruhig"

Auch ihre Kreativität kam mit dem Umzug an den Tegernsee noch einmal neu zurück: "Man kommt hier schon besser runter - und im Notfall kühlst du dich einfach im See ab und der Kopf ist wieder klar."

Dabei schläft die Konkurrenz gerade am Tegernsee nicht: Giacomelli, Kinga Mathe und Co. - im Lieblings-Urlaubsort der Münchner geben sich Trachtenläden und Sternegastronomie die Klinke in die Hand. Lola Paltinger sieht’s gelassen: "Die Trachtenbranche ist eher eine kleine. Man sieht sich untereinander als Kollegen." Doch während die Designs ihrer Kollegen immer schlichter, einheitlicher und traditioneller werden, bleibt Paltinger bei ihrer bunten, verspielten Linie. "Ganz ehrlich, gerade finde ich es alles etwas zu ruhig", sagt die Designerin, angesprochen auf die Entwicklung der aktuellen Dirndl-Trends.

Selbst US-Hotelerbin Paris Hilton trug bei einem Wiesn-Besuch vor knapp 20 Jahren schon ein aufwendig gestaltetes Paltinger-Dirndl. © Volker Dornberger/dpa

Trachten in Teamwork: Bei ihren Dirndln haben die Kundinnen Mitspracherecht

Auch die neue Kollektion nach ihrer kleinen Pause setzt vor allem auf knallige Töne: "Ich habe ein tolles Orange, ein Pink, aber auch ein kräftiges Türkis." Die Besonderheit: Bei Lola Paltinger hat jede Kundin Mitspracherecht. "Wir entwickeln das Dirndl, das zu ihr passt, gemeinsam und nach ihren Vorstellungen." Es sei denn, die weichen gänzlich von denen der Designerin ab: "Es gab schon Damen, die unbedingt einen kurzen Rock wollten, auch wenn ich dafür gar nicht stehe", sagt Paltinger. Nachgegeben habe sie dennoch von Zeit zu Zeit: "Auf der Wiesn geht ja irgendwie alles – aber hier am Tegernsee würde ich es nicht machen!"