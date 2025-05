Lisa und Thomas Müller trotzen den Trennungsgerüchten

Nach monatelangen Spekulationen um eine mögliche Trennung zeigen sich Lisa und Thomas Müller jetzt gemeinsam in der Öffentlichkeit. Bei einem Reitevent in München wirkten die beiden vertraut und entspannt. Lisa reagierte sogar direkt auf die Gerüchte.

Lisa und Thomas Müller bei einem Event in München im Jahr 2024.

Es waren Bilder, auf die viele gewartet hatten: Lisa und Thomas Müller (beide 35) zeigten sich am Donnerstag bei der "Pferd International" in München wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nach einer Zeit voller Spekulationen über eine mögliche Ehekrise wirkten die beiden laut Medienberichten dabei entspannt und vertraut miteinander.

Während der scheidende Bayern-Star auf der Olympia-Reitanlage in Riem seinen Hengst "Erste Sahne" vorstellte, absolvierte Lisa eine Dressurprüfung mit ihrem Hannoveraner "Dantiamo" und erreichte den fünften Platz. Thomas verfolgte ihre Leistung aufmerksam vom Publikum aus, applaudierte begeistert und begleitete seine Frau anschließend zum Abreiteplatz.

Knapper Kommentar zu den Gerüchten

Thomas reichte seiner Lisa sogar die Reithandschuhe, scherzte mit ihrem Team und strahlte sie nach ihrem Ritt an. , ob sie von dem ehemaligen Nationalspieler getrennt sei, antwortete Lisa knapp, aber deutlich: "Das sieht man doch heute."

Thomas Müller selbst hielt sich bedeckter. Der Frage, ob er stolz auf seine Frau sei, wich er aus und sagte lediglich: "Sie dürfen alle Fragen stellen." Eine ausführliche Stellungnahme zu den Trennungsgerüchten blieb aus - stattdessen sprach er lieber über seine Leidenschaft für die Pferdezucht. Nach ihrem Auftritt gesellte sich Lisa zu ihren Reiter-Kollegen ins VIP-Zelt, wo auch Thomas und einige Freunde Platz nahmen. Laut Medienberichten wirkten die beiden auch dort entspannt und vertraut.

Hartnäckige Spekulationen seit Monaten

Die Gerüchte um eine Ehekrise hatten sich seit dem vergangenen Sommer hartnäckig gehalten. Unter anderem wurde darüber spekuliert, da Lisa beim letzten Bundesligaspiel von Thomas am 17. Mai in der Allianz-Arena nicht anwesend war. Die beiden folgen sich außerdem nicht mehr auf Instagram, und Lisa hatte alle gemeinsamen Fotos mit Thomas von ihrem Profil gelöscht.

Thomas Müller sprach beim Event über die gemeinsame Leidenschaft des Paares: "Pferde sind auf jeden Fall unsere große Leidenschaft. Das erfordert das ganze Jahr über viel Zeit und Denkprozesse." Über seinen Hengst schwärmte er: "Ein fantastisches Pferd, in Bewegung und Charakter. Ich habe viel mit ihm gedeckt, der hat den Sportler drin."

Das Ehepaar züchtet seit Jahren erfolgreich Pferde und kennt sich bereits seit der Jugend. 2009 gaben sie sich das Jawort, 2017 spielten sie sogar gemeinsam in einer Folge der Vorabendserie "Hubert und Staller" mit.