Lisa Straube stellt neuen Freund Akka vor – Seitenhieb gegen Ex-Date Mats Hummels?

Tischtennisspielerin Lisa Straube (22) ist neu verliebt. Die Dortmunderin ist mit Furkan "Akka" Akkaya zusammen. Der 21-Jährige ist Kandidat der Netflix-Sendung "Too Hot To Handle". Lisa Straube ging zuvor mit Mats Hummels und Rapper Drake auf Tuchfühlung.

Das Ex-Date von BVB-Fußballer Mats Hummels taumelt im Liebes-Glück. Erst zeigte sich Lisa Straube schmusend mit einem neuen Mann im Fahrstuhl, jetzt bestätigt die Influencerin aus Dortmund die Beziehung zu "Too Hot To Handle"-Kandidat Furkan Akkaya, den alle nur Akka nennen. "Das ist mein Junge", schrieb Lisa Straube unter ein Foto und das von Fans langersehnte "I love you."

"Too Hot To Handle": Kandidat aus Netflix-Show zeigt sich mit Lisa Straube

Konnte der Wiener Tattoo-Fan Akka (21) aus dem Netflix-Format endlich seine große Liebe finden? Vergeblich (aber stets mit guter Laune) suchte er in der Kuppel-Sendung nach einer Frau. Jetzt hat es mit einer Beziehung abseits des Scheinwerferlichts geklappt. Zunächst tauchten Instagram-Fotos auf, die Akka mit Lisa Straube zeigten. Besonders ein Schnappschuss erhitzte die Gossip-Gemüter. Die Tischtennisspielerin drückte Akka einen Kuss auf den Kopf und kommentierte mit einem roten Herzen: "Schaut uns an." Hach.

Lisa Straube und Akka ("Too hot to handle", Netflix) zeigen sich vertraut © Instagram

Kuschel-Foto im Fahrstuhl: Sind Lisa Straube und Akka zusammen?

Und auch der 21-Jährige zeigte Frühlingsgefühle. Ihm fliegen nach seiner Liebes-Balz auf Netflix die Fan-Herzen zu, wie dieser Kommentar deutlich machte: "Man hat sich direkt in dich verliebt." Akka antwortete mit einem weiteren gemeinsamen Bild mit Lisa Straube: "Sie auch." Die Botschaft schien unmissverständlich zu sein: Akka hat nur noch Augen für die attraktive Brünette.

Liebes-Bekenntnis: Akka und Lisa Straube sind ein Paar © Instagram

Bestätigung: Lisa Straube und Furkan Akkaya sind ein Paar

Nach tagelangen Schlagzeilen machen Lisa Straube und Akka ihr Liebe nun offiziell. "Wenn man verliebt ist, macht dieses Versteckspiel keinen Spaß und damit hatte ich in der Vergangenheit auch zu kämpfen", sagt die 23-Jährige zu "Bild". Meint Lisa Straube damit etwa die Treffen mit Mats Hummels?

Lisa Straube mit Seitenhieb gegen Mats Hummels?

Lisa Straube deutet an, früher von Männern enttäuscht worden zu sein: "Bei Akka habe ich das erste Mal das Gefühl jemandem trotz der Distanz blind vertrauen zu können, ohne mir viele Gedanken zu machen." Ist das ein weiterer Seitenhieb gegen Mats Hummels? Konnte sie ihm nicht vertrauen?

Gefunkt hatte es zwischen Reality-Star Akka und Influencerin Lisa Straube wohl schon bei der ersten Begegnung. Zu "Bild" sagt sie: "Wir haben uns durch unseren gemeinsamen Freund Jona kennengelernt. Beim ersten Aufeinandertreffen hat es direkt gefunkt und wir konnten kaum die Augen voneinander lassen. Wir hatten wirklich seit der ersten Sekunde tiefen Augenkontakt und hatten sofort einen besonderen Vibe."

Lisa Straube wird nach Treffen mit Mats Hummels berühmt

Bundesweit bekannt wurde Lisa Straube nach angeblichem Treffen mit Fußballer Mats Hummels. 2021 sollen sich beide kennengelernt haben. Damals war Mats Hummels noch nicht offiziell von Cathy Hummels getrennt. Heute besteht zwischen Lisa Straube und Mats Hummels kein Kontakt mehr. Anlässlich ihres 22. Geburtstags in einem Dortmunder Club und der VIP-Gästeliste meinte die schöne Sportlerin über den Kicker: "Der hat lebenslang Hausverbot."