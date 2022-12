Linienflug statt Privatjet für Prinz William und Prinzessin Kate: Fans feiern royales Paar

Prinz William und Herzogin Kate besuchen aktuell die USA, um in Boston an der Verleihung des "Earthshot"-Preises teilzunehmen. Während sie bei einem Basketball-Spiel nicht sonderlich herzlich empfangen wurden, machen jetzt Bilder die Runde, die das Paar auf einem Linienflug zeigen. Die Royal-Fans sind davon begeistert.

Prinz William und Prinzessin Kate sind in Boston gelandet. Doch statt standesgemäß in einem Privatflieger in die USA zu jetten, zogen die Royals zwei Sitze in einer Linienmaschine der Fluggesellschaft British Airways vor – was für Begeisterung unter den Fans sorgt.

Bilder von Prinz William und Prinzessin Kate an Bord des Flugzeuges werden aktuell rege auf Twitter geteilt. Das Paar zog es vor, sich unter ganz normale Bürger zu mischen, statt die Annehmlichkeiten eines eigenen Jets zu genießen. Das war offenbar ganz im Gedanken der Nachhaltigkeit, denn immerhin besuchen die beiden den "Earthshot"-Preis, bei dem Umweltschutz-Projekte ausgezeichnet werden.

"Entzückend": Fluggäste von Prinz William und Prinzessin Kate begeistert

Holzklasse wollten die Royals dann doch nicht fliegen, William und Kate machten es sich in der ersten Klasse gemütlich. US-Reporterin Tiffany Chan veröffentlichte auf ihrem Twitter-Account Fotos, die ihr von Mitreisenden geschickt wurden. "Der Prinz und die Prinzessin von Wales sprachen kurz mit den anderen in der ersten Klasse – und erklärten, warum sie nach Boston kommen", schreibt sie zu den Bildern. Passagiere seien von den Mitgliedern des britischen Königshauses "absolut entzückt" gewesen.

Auch in den Kommentaren sind Royal-Fans davon begeistert, dass Prinz William und Prinzessin Kate auf einen luxuriösen Privatflug verzichtet haben. "Sie sind sehr bodenständig, wenn man ihre Position bedenkt. Sie laufen nicht mit einem Hauch von Überlegenheit herum", schreibt ein Unterstützer dazu. Die beiden Royals werden auch mit prominenten Familienmitgliedern verglichen: "Meghan und Harry wären nicht einmal kommerziell geflogen. Sie hätten einen Privatjet genommen."

Buhrufe für Prinz William und Prinzessin Kate: So wurden sie in Boston empfangen

Jedoch startete die USA-Reise nach dem Flug nicht ganz so positiv, wie es sich William und Kate vielleicht gewünscht hätten. Bei einem Basketball-Spiel der Boston Celtics gegen die Miami Heats wurden sie von Teilen des Publikums ausgebuht und mit "USA"-Rufen empfangen. Und auch in der Heimat Großbritannien gibt es Negativschlagzeilen. Die Patentante von William, Lady Susan Hussey, soll sich rassistisch gegenüber Ngozi Fulani, Chefin einer Wohltätigkeitsorganisation, geäußert haben und musste das Königshaus inzwischen sogar verlassen.

Bleibt zu hoffen, dass der Rest der Reise für Prinz William und Prinzessin Kate ohne weitere Zwischenfälle verläuft.