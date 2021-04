Linda Zervakis: Das sagt sie über ihr Aus bei der "Tagesschau"

Warum wird Linda Zervakis bei der "Tagesschau" als Sprecherin aufhören? Der NDR begründet ihr überraschendes Aus bislang nicht. Jetzt hat sich die Moderatorin persönlich zu Wort gemeldet.

Sie zählt zu den beliebtesten Nachrichtensprecherinnen Deutschlands, jetzt hört Linda Zervakis (45) bei der "Tagesschau" auf. Das bestätigte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag (9. April) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Schon am 26. April werde Zervakis zum letzten Mal die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" präsentieren. Gründe für ihr überraschendes TV-Aus nannte der Sender nicht. Wo es für Linda Zervakis hingeht, ist noch nicht bekannt.

Linda Zervakis meldet sich zurück und spricht über ihr "Tagesschau"-Ende

Am Sonntag (11. April) hat sich Linda Zervakis bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. "Ich danke euch von Herzen. [...] Ich war gestern sehr gerührt, sehr geplättet, sehr nah am Wasser gebaut, was meinen Weggang von der 'Tagesschau' betrifft", erklärt sie in einem kurzen Clip.

Über die Gründe für das "Tagesschau"-Aus und eventuelle neue TV-Projekte spricht sie allerdings noch nicht. "Ich kann nur noch nicht sagen, was jetzt als nächstes kommt. Bitte seht mir das nach, ihr werdet es hier erfahren", sagt Linda Zervakis dazu.

Seit 2013 präsentierte sie die Hauptausgabe der "Tagesschau" und war die erste Sprecherin mit Migrationshintergrund. Linda Zervakis besitzt die deutsche und die griechische Staatsbürgerschaft. Linda Zervakis hat zwei Kinder und lebt mit ihrem Mann, einem NDR-Reporter, in Hamburg.

In einem "Zeit"-Interview erzählte die heute 45-Jährige, dass sie ursprünglich Stewardess werden wollte: "Das hätte nur zu sehr viel Tomatensaft auf Anzügen geführt." Aber auch die Arbeit als VJ bei VIVA oder MTV hätte sie sich vorstellen können. "Ich war aber nicht fancy genug", so die sympathische Brünette.

Zwei große Ziele hat Linda Zervakis aber noch, wie sie der "Zeit" Ende 2017 berichtete. Eine TV-Unterhaltungsshow und eine Pension in Griechenland: "Eine Frühstückspension deshalb, weil ich einfach gar nicht kochen kann. Aber Frühstück kriege ich hin."