Neue Nachrichtensendung für Ex-"Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer

Im Dezember feierte er seinen Abschied bei der "Tagesschau", nun wird Jan Hofer Anchorman einer neuen wochentäglichen Nachrichtensendung bei RTL.

Jan Hofer (69) wird Anchorman einer neuen wochentäglichen Nachrichtensendung im Hauptabendprogramm von RTL. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Rund um das Flaggschiff "RTL Aktuell" ( ) will RTL damit das Newsangebot weiter ausbauen. Das neue Format werde derzeit unter Verantwortung von Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS, entwickelt, heißt es weiter.

Der ehemalige Chefsprecher der "Tagesschau" verabschiedete sich am 14. Dezember von der ARD-Nachrichtensendung. "Tagesschau"-Sprecher war Jan Hofer seit 1985, 2004 war er zum Chefsprecher ernannt worden. Anschließend hatte er erste Auftritte in den RTL-Formaten "Punkt 12", "RTL Exclusiv" und der Live-Show "Zeugnis für Deutschland". Seit Ende Februar schwingt er zudem das Tanzbein in der beliebten Show "Let's Dance".