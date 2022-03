Lilly Krug: Tochter von Veronica Ferres begeistert auf Oscar-Party in Hollywood

Für Lilly Krugs Filmkarriere geht es gerade steil bergauf. Am Wochenende hat sie mit ihrer Mutter Veronica Ferres in Los Angeles für Aufmerksamkeit gesorgt – bei einer Oscar-Party in Hollywood!

Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Der begehrteste und wichtigste Filmpreis der Welt wurde in Los Angeles verlieren. Inmitten von internationalen Stars und Sternchen war auch eine berühmte (und schöne) deutsche Nachwuchsschauspielerin dabei: Lilly Krug, die Tochter von Kino-Liebling Veronica Ferres und Produzent Martin Krug.

Veronica Ferres und Lilly Krug feiern die Oscars in Hollywood

Mutter und Tochter waren gar auf der exklusiven "Elton John AIDS Foundation"-Party eingeladen, berichtet "Gala". Dabei hatten sie sichtlich Spaß, wie in einem Video zu sehen ist,

Lilly Krug: Filmkarriere auf der Überholspur?

Auch, wenn die beiden an diesem Abend nur als Zuschauerinnen anwesend waren und als Duo geglänzt haben, so befindet sich Lilly Krugs Karriere selbst im Aufschwung. Schon mehrmals standen Mutter und Tochter gemeinsam für Projekte vor der Kamera.

Krugs nächstes Projekt: Action-Thriller mit Gerald Butler

Nachdem Lilly Krug im Film "Shattered" mitwirkte, soll sie jetzt mitten in den Vorbereitungen für den nächsten Film stecken. Dabei handelt es sich um den Action-Thriller "The Plane", in dem auch Hollywood-Star Gerald Butler mitspielt.

Wir können also gespannt sein, was diese junge Karriere auch in Zukunft noch bereithalten wird.