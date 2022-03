Eklat bei den Oscars 2022: Will Smith gibt Chris Rock auf Bühne eine Ohrfeige

Diese Aktion dürfte als Oscar-Gate in die Geschichte der Preisverleihung eingehen. Schauspieler Will Smith schlägt auf der Bühne Comedian Chris Rock ins Gesicht. Was ist passiert?

28. März 2022 - 08:46 Uhr | Sven Geißelhardt

Will Smith (r) schlägt Moderator Chris Rock auf der Bühne bei der 94. Verleihung der Academy Awards in Hollywood. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Will Smith hat den wohl wichtigsten Moment seiner schauspielerischen Karriere ruiniert. Bei der Oscarverleihung 2022 wurde er als bester Schauspieler ausgezeichnet. Doch bevor er den Goldjungen in Empfang nehmen konnte, betrat er selbst die Bühne – und verpasste Schauspielkollege Chris Rock eine Ohrfeige. Oscar-Ohrfeige: Will Smith schlägt Chris Rock ins Gesicht Chris Rock, bekannt für so manch grenzwertigen Witz, war als Präsentator beim wichtigsten Filmpreis der Welt auf der Bühne. Dort machte er sich über die Ehefrau von Will Smith lustig und bezeichnete sie aufgrund ihrer kurzen Haare als "G.I. Jane". Für den Ehemann der Schauspielerin offenbar zu viel. Will Smith schlug Chris Rock ins Gesicht. Auf Twitter kursieren Videos dieser Aktion. Deshalb rastete Will Smith bei der Oscarverleihung 2022 aus Warum rastete Will Smith wegen des Spruchs von Chris Rock derart aus? Die Ehefrau des Schauspielers Jada Pinkett Smith hatte in der Vergangenheit bereits öffentlich über ihren krankhaften Haarausfall, eine sogenannte Alopecia, gesprochen. Einen Witz über ihren Gesundheitszustand wollte Will Smith sich nicht gefallen lassen. Nachdem er seinen Kollegen geohrfeigt hatte, ging er wieder zu seinem Platz und rief auf die Bühne: "Lass den Namen meiner Frau aus Deinem verdammten Mund!" So reagierte Chris Rock auf die Ohrfeige von Will Smith In dem Saal herrschte nach dem körperlichen Attacke peinliches Schweigen. Chris Rock lachte unsicher und versuchte die Situation mit einem Spruch wieder aufzulockern: "Das war die größte Nacht in der Geschichte des Fernsehens." Nach dieser Attacke gewann Will Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Film "King Richard". Doch über seinen Sieg wird wohl kaum einer sprechen. Der Schauspieler entschuldigte sich auf der Bühne für seinen Ausraster und sagte: "Ich entschuldige mich bei der Akademie und meinen Mitnominierten." Ob die heftige Ohrfeige Konsequenzen für ihn haben wird, bleibt abzuwarten. Lesen Sie auch Glamour und Grauen bei den Oscars 2022: Die Tops und Flops vom roten Teppich Auch Oliver Pocher bekommt eine gescheuert Chris Rock ist nicht der einzige Promi, der am Wochenende einstecken musste. Auch der deutsche Comedian Oliver Pocher wurde bei einem Event gewatscht. Am Freitag bekam er beim Besuch eines Boxkampfes von einem Mann eine Ohrfeige. Auch von dieser Aktion kursieren Videos auf Social Media.