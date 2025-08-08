Lilly Becker zapft an: "Das gab es so auf der Wiesn noch nicht "

Glamour und viel Bling-Bling schon zum Wiesn-Start. TV-Star Lilly Becker (49) wird beim diesjährigen Oktoberfest in München erstmals selbst zum Holzhammer greifen. Die Ex-Fau von Boris Becker und diesjährige Dschungelkönigin übernimmt am 20. September den Anstich bei Wirt Klaus Renoldi.

Während Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (67) traditionell um Punkt 12 Uhr im Schottenhamel das erste Fass Bier anzapft, wird Lilly Becker zeitgleich in den Wildstuben das Wiesn-Fass zum Schäumen bringen. Ein Debüt mit Ansage – aber auch mit Bammel und Lampenfieber.

AZ erfährt exklusiv: Lilly Becker sticht Fass auf Oktoberfest an

Lilly Becker exklusiv in der AZ: "Ich bin ja erst vor Kurzem nach Deutschland gezogen und freue mich riesig aufs Oktoberfest. Dass ich in den Wildstuben den Anstich machen darf, ist für mich eine riesengroße Ehre. Es ist mein allererster Anstich. Ich bin echt gespannt, wie ich mich schlage, und bin ehrlich gesagt auch ziemlich aufgeregt. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben."

Wiesn-Wirt in Vorfreude: "Das macht den Start noch besonderer"

Wiesn-Wirt Klaus Renoldi ist überzeugt von seiner bislang prominentesten Frau am Fass. Er sagt der AZ: "Es freut mich, dass wir Lilly für den Anstich gewinnen konnten. Das macht den Start noch besonderer."

Thomas Gierling begleitet den Wiesn-Anstich von Lilly Becker am 20. September 2025 in den Wildstuben © Brauer

Präsentiert wird der prominente Oktoberfest-Beginn in den Wildstuben von Thomas Gierling (37). Der einstige Moderator der "Wiesn-Gaudi.TV" (2010-2017) und Ehemann des CSU-Landtagsabgeordneten Maximilian Böltl (42) gibt damit sein Wiesn-Comeback.

Moderator Thomas Gierling mit Wiesn-Comeback: "Mein Zuhause ruft wieder"

Gierling selbst spricht durch die Moderations-Anfrage auf dem Oktoberfest von "Schicksal": "Erst nachdem ich mit 'Wiesn-Gaudi' aufgehört hatte, wurde mir die deutschlandweite Bekanntheit bewusst. Ich durfte damals so viele tolle Menschen kennenlernen. Seit Jahren werde ich gefragt, ob es weitergeht. Jetzt ruft mich mein Zuhause wieder."

Thomas Gierling traf als Moderator von "Wiesn-Gaudi.TV" auf viele prominente Gäste, darunter auch Entertainer Florian Silbereisen © Privat

Gierling freut sich über Lilly Beckers Wiesn-Job in den Wildstuben: "Das gab es so auf der Wiesn noch nicht." Wie turbulent das Anzapfen mit Wirbelwind Lilly Becker werden wird? "Authentisch, leidenschaftlich und mit einer Prise Eigenhumor", verspricht Moderator Thomas Gierling.