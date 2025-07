Lilly Becker fernab der Öffentlichkeit: TV-Star deckt private Geheimnisse auf

Vor den Fernsehkameras wirkt Lilly Becker stolz und selbstbewusst. Doch wie tickt die diesjährige Dschungelcamp-Siegerin fernab der Öffentlichkeit? Der TV-Star verrät so manches Detail im persönlichen AZ-Gespräch.

In der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" konnte Lilly Becker (49) mit Biss und Durchhaltevermögen überzeugen. Von Anfang an galt die Niederländerin als große Favoritin bei den RTL-Zuschauern, die sie schlussendlich mit der Dschungelkrone belohnten. In Australien gab die 49-Jährige Details zum Leben mit ihrem gemeinsamen Sohn mit Ex-Mann Boris Becker (57) bekannt. Sie scheute sich nicht, über Privates zu sprechen. Doch jetzt macht die Niederländerin deutlich: Es gibt einiges, was ihre Mitmenschen noch nicht über sie wissen.

Private Geheimnisse von Lilly Becker: Was der TV-Star jetzt verrät

Lilly Becker betont, es gebe überraschende Fakten über sie, die nicht zu ihrem öffentlichen Auftreten und ihrem Image passen. Via Instagram verrät die Society-Diva, die sich oft in Designer-Klamotten und mit perfektem Make-up zeigt, was für sie im Leben "wirklich zählt". Becker betont, "am Ende des Tages" sei sie glücklich, solange sie ihre Familie, ihre Freunde und sich selbst nicht verliere.

Die Brünette gibt einen weiteren Einblick in ihr Gefühlsleben: "Ich sehe so aus, als hätte ich alles im Griff. Aber ehrlich gesagt findet meine To-do-Liste kein Ende, und ich lerne immer noch, wie man nach Hilfe fragt." Doch für Becker steht fest, sie habe "genug durchgemacht", um zu wissen, wie sie ihren inneren "Frieden beschützen" könne. "Ich bin robust, ich habe ein dickes Fell", so die 49-Jährige.

Lilly Becker zur AZ: "Der Dschungel war fast wie ein Lebensretter"

Doch dem war nicht immer so, wie Lilly Becker der AZ Ende Juni beim "WoMen on Top"-Award in Düsseldorf verriet. Über die vielen Negativschlagzeilen der vergangenen Jahre sagte die 49-Jährige: "Es war immer sehr schwer für mich. Vor allem, nachdem ich Boris verlassen hatte."

Der große Support des Dschungelcamp-Publikums bedeutete der Niederländerin alles, wie sie in der AZ deutlich machte: "Als ich wieder draußen war und tatsächlich gewonnen hatte, war es genau das, was ich brauchte, um mit mir selbst im Reinen zu sein. Und ich war so gerührt, von den Deutschen gewählt worden zu sein, denn ich bin aus Holland, ich war die Ausländerin. Und das hat mir gezeigt: Es gibt so viel mehr Positives! Ja, manchmal lese ich noch Negatives, zumindest die sachliche Kritik. Aber die schmutzigen, fiesen Schlagzeilen lese ich heute nicht mehr, das war früher einfach zu hart. Der Dschungel hat mir echt geholfen, das war fast wie ein Lebensretter."

"Immer wieder": Öffentliche Auftritte für Lilly Becker nicht einfach

Wer denkt, öffentliche Auftritte seien für Medienprofi Lilly Becker längst ein Kinderspiel, irrt sich gewaltig. Sie verrät nämlich auf Instagram: "Vor großen Events werde ich nervös. Es macht keinen Unterschied, wie viele Events ich bereits besucht habe, die Schmetterlinge [im Bauch, d. R.] zeigen sich immer wieder." Im diesjährigen Dschungelcamp machte Becker unter anderem mit Streitereien von sich reden. Der Niederländerin scheint deshalb wichtig, zu betonen: "Ich bin lustiger als die Menschen erwarten. Ich liebe es zu lachen, ich bin albern und ich sorge dafür, dass sich die Leute wohlfühlen. Das Leben ist zu kurz, um ernst zu sein." Und beim persönlichen AZ-Treffen in Düsseldorf konnte Lilly Becker diese Selbsteinschätzung definitiv unterstreichen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Lilly Becker privat: Dann wird sie "richtig laut"

Mode ist zweifelsohne eine große Leidenschaft von Lilly Becker. Das erkannte der Sender Sport1, bei dem sich die 49-Jährige einen neuen TV-Job krallte. Aber die Ex-Frau von Boris Becker sei auch ein "riesiger Sport-Fan" – und das wohl nicht nur, weil sie für lange Zeit mit einem Profi-Sportler zusammen war. Sie werde "richtig laut", wenn sie bei Spielen "ihrer Teams" mitfiebert.

Ob die Brünette hierbei von Fußballspielen spricht oder auf andere Sportarten anspielt, hält sie geheim. Doch ein Fan der Niederländerin verrät in der Kommentarspalte zum Social-Media-Posting: "Ich habe [sie, d. R.] in Aktion gesehen während der Weltmeisterschaft." Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich der Instagram-Nutzer auf eine vergangene Fußball-WM bezieht.

Lilly Becker legt offenbar Wert darauf, dass bei all ihrem beruflichen Stress auch Freizeitfreuden nicht zu kurz kommen. Zudem scheint ihr ein stabiles privates Umfeld wichtig zu sein. Emotionale Unterstützung konnte die 49-Jährige vor wenigen Monaten sicherlich gut gebrauchen. Denn Becker musste sich vor einem Münchner Gericht verantworten – und wurde dazu verdonnert, einem Ex-Partner über 200.000 Euro zurückzuzahlen.

Lilly Becker zur AZ: Amadeus "freut sich auf das neue Kapitel"

Neben beruflichen wie privaten Höhen und Tiefen gibt es eine Konstante im Leben von Lilly Becker: Die große Liebe zu Sohnemann Amadeus (15). Gemeinsam will das Mutter-Sohn-Duo schon bald in Düsseldorf einen Neuanfang wagen. Der AZ verriet die schöne Löwenmama im Juni 2025: "Ich habe ihm schon gezeigt, wo wir leben werden und er freut sich auf das neue Kapitel. Er weiß, dass er zu dreiviertel deutsch ist. Natürlich war er zuerst nervös, wie ich auch, aber er freut sich darauf, ins kalte Wasser zu springen. Und ich halte dabei seine Hand, denn wir tun es gemeinsam. Aber ich bin das Vorbild und zeige deshalb nicht, dass ich auch Angst habe. Ich habe dafür gesorgt, dass er sich freut – und genau das tut er jetzt auch!"

Lilly Becker und ihr 15-jähriger Sohn Amadeus ziehen bald von London nach Düsseldorf. © imago/BOBO

Wie man sie sich als Mutter vorstellen könne? Dazu meinte Lilly Becker im AZ-Interview: "Helikopter, Helikopter! (lacht) Seitdem ich alleinerziehend bin, bin ich echt zur Löwin geworden. Ich bin manchmal too much, ich sage meinem Sohn am Tag tausendmal, dass ich ihn liebe. Wenn ich unterwegs bin, ruft er mich jeden Abend an, um mir 'Gute Nacht' zu sagen. Ich habe nur das eine Kind und mein Traum war es immer, eine Mutter zu sein, weil ich selbst keine hatte." Und eventuell gelingt es der 49-Jährigen ja, mit diesen Enthüllungen noch so manchen Fan zu überraschen.