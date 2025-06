Lilly Becker krallt sich den Istanbul-Job: TV-Aus von Verena Kerth ist besiegelt

Lilly Becker wird künftig als Jurorin einer angesagten TV-Sendung zu sehen sein. Auch Verena Kerth war für das Format beim Sender Sport1 tätig. Doch Beckers Erscheinen bedeutet ihr Aus. Was hat es damit auf sich?

Seit ihrem Sieg bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist Lilly Becker (48) gefragter denn je. Im Dschungelcamp bewies die TV-Diva Biss und zeigte, dass sie weitaus mehr ist als nur die Ex-Frau von Tennis-Profi Boris Becker (57). Jetzt konnte sie sich einen Job in einer angesagten Modesendung beim Sender Sport1 sichern. Dafür zog es die Brünette in die Türkei.

"My Style Rocks": Lilly Becker krallt sich Job in TV-Show

An der Seite von Harald Glööckler (60), Natascha Ochsenknecht (60) und Sandra Bauknecht (50) wird Lilly Becker künftig als Jurorin bei "My Style Rocks" zu sehen sein. In dem Format, das in Istanbul gedreht wird, müssen mehrere Kandidatinnen verschiedene Outfits präsentieren. Diese werden anschließend von der Fach-Jury bewertet. Becker ersetzt Larissa Marolt (32), die seit der ersten Staffel Teil der Show war. Ob die Niederländerin nur für einen begrenzten Zeitraum bei "My Style Rocks" ihr Fashion-Wissen teilt oder ob sie nun als feste Jurorin gesetzt ist, gab Sport1 bislang nicht bekannt. Doch klar ist, Larissa Marolts Abgang bedeutet nicht das einzige Promi-Aus in der Show.

Lilly Becker bei "My Style Rocks": Aus von Verena Kerth ist besiegelt

Auch Verena Kerth (43), die drei Wochen lang für das Format als Moderatorin vor der Kamera stand, packte die Koffer. Sie wurde ersetzt von Wilma Elles (38), die sich als Schauspielerin einen Namen machte. Elles hatte gemeinsam mit Lilly Becker ihren ersten Tag am Set von "My Style Rocks". Als Becker das erste Mal am Jurypult neben Harald Glööckler & Co. Platz nahm, war Verena Kerth demnach bereits nicht mehr Teil der Show. Ihr Aus war bereits besiegelt.

Zoff vorprogrammiert? Lilly Becker trifft auf Harald Glööckler

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich Lilly Becker in den kommenden Folgen als Jurorin schlägt. Definitiv werden ihr starke Nerven abverlangt. Wie in dem Format mehrmals zu sehen war, stehen zwischenmenschliche Dramen auf der Tagesordnung. Vor allem Juror Harald Glööckler war immer wieder in heftige Streitereien verwickelt.

Ob auch Lilly Becker mit dem Modedesigner aneinandergerät? Ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Nach mehreren Streits in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel – unter anderem mit Reality-Star Sam Dylan (40) – wurde deutlich: Becker kann sich durchaus zanken.

Lilly Becker: Job bei "My Style Rocks" folgt Gerichtsprozess in München

Fast unmittelbar nach ihrem Sieg bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ging es für Lilly Becker jedoch erst mal ins Gericht. Ende Februar musste sich die Brünette in München vor der Justiz verantworten, weil ein Ex-Partner viel Geld von ihr zurückforderte. Sie wurde dazu verdonnert, über 200.000 Euro zurückzuzahlen. Demnach würde sich die 48-Jährige über eine gute Gage bei "My Style Rocks" sicherlich nicht beschweren.