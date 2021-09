Lilly Becker datet Rapper Finch in London: "Lustiger Tag"

Er hat es tatsächlich geschafft, durch Beharrlichkeit und mit frechen Sprüchen an ein Date mit Lilly Becker zu kommen. Rapper Finch postete ein Foto des gemeinsamen Treffens in London auf Instagram.

Im August erklärte Lilly Becker gegenüber der " ", dass ihre Ansprüche an Männer gesunken seien. Sie suche lediglich einen netten Typen, der ebenfalls Vater sei: "Alles andere ist Bonus!" Der deutsche Rapper Finch, früher bekannt als Finch Asozial, witterte offenbar seine Chance und bat öffentlich um ein Date. Tatsächlich hatte er damit jetzt Erfolg.

Rapper Finch besucht Lilly Becker in London

Auf Instagram erklärte der Musiker, dass Lilly Becker sich mit einem Mann treffen sollte, der nicht so "versnobt" sei und mit dem sie einfach "chillen" könne. Genau so ein Mann sei er, weshalb er sich um ein Treffen bemühte. Die Ex von Tennis-Legende Boris Becker fand den Aufruf offenbar so lustig, dass sie sich darauf einließ. Einzige Forderung: Er solle sie in London besuchen.

Am vergangenen Dienstag präsentierte Finch seinen Fans und Followern dann, dass er Lilly Becker wirklich auf ein Date ausgeführt hat. Auf einem Foto lächeln die beiden beim Speedboot-Fahren in London.

Lilly Becker bedankt sich für Date mit Finch: "Lustiger Tag"

Das Bild versieht der Rapper mit Herzchen-Smileys. Auch Lilly Becker scheint das Treffen genossen zu haben und schreibt in den Kommentaren: "Danke, dass du nach London gekommen bist. Lustiger Tag." In seiner Story postet Finch noch einen kurzen Clip, der ihn mit der Becker-Ex beim Dinner zeigt. Ob es zwischen den beiden tatsächlich gefunkt hat oder die ganze Aktion eher lustig gemeint war, ist nicht bekannt.

Die Fans des Künstlers feiern ihn für das gelungene Date und schreiben Kommentare wie "gönn dir", "Traumpaar" und "endlich ein richtiger Mann an ihrer Seite".