"Liebesstadt": Königin Silvia weiht "Childhood"-Haus in München ein

Königin Silvia von Schweden hat am Donnerstag ein "Childhood"-Haus in München eingeweiht. Dabei fand sie auch rührende Worte für ihre "Liebesstadt", in der sie ihren Ehemann kennenlernte.

16. Juni 2023 - 08:29 Uhr | (ili/spot)

Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden bei der feierlichen Einweihung des "Childhood"-Hauses in München-Großhadern. © imago/Spöttel Picture

Königin Silvia von Schweden (79) hat am Donnerstag in München-Großhadern ein Haus ihrer "Childhood"-Organisation eingeweiht. "Es ist schön, wieder in München zu sein", begann sie ihre emotionale Rede zur Eröffnung des inzwischen neunten "Childhood"-Hauses in Deutschland. Es erfülle sie mit großem Stolz, Mit ihrer 1999 gegründeten Stiftung "World Childhood Foundation" kämpft die schwedische Königin gegen Gewalt gegen Kinder. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Silvia und Carl Gustaf lernten sich in München kennen Die bayerische Landeshauptstadt hat auch privat eine besondere Bedeutung für die gebürtige Heidelbergerin, denn in ihrer "Liebesstadt" lernte die damalige Hostess Silvia Sommerlath bei den Olympischen Spielen 1972 ihren späteren Ehemann, den heutigen König Carl XVI. Gustaf (77), kennen. Passend dazu gab es als Gastgeschenk bei ihrem München-Besuch einen "Waldi", das damalige Maskottchen der Sportveranstaltung. "Mit einem breiten Lächeln nahm Silvia von Schweden den Dackel entgegen - während bei einigen Anwesenden große Fragezeichen in den Augen zu sehen waren, erkannte die 79-Jährige das Tier sofort", heißt es in dem Artikel. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de