Liebes-Comeback bei Lothar Matthäus und Ex Anastasia?

2021 ließen sich Lothar Matthäus und Anastasia Klimko scheiden. Sieht es jetzt schon wieder viel rosiger aus? Die AZ hat beide beim Nobu-Dinner in München getroffen und sind seitdem immer wieder gemeinsam unterwegs gewesen. Was sagen sie über ein mögliches Liebes-Comeback?

Bahnt sich etwa ein Liebes-Comeback zwischen Lothar Matthäus und Ex-Frau Anastasia Klimko an? Das ehemalige Paar ist in letzter Zeit oft gemeinsam anzutreffen. Die Gerüchteküche brodelt. Die AZ hat das (ehemalige) Paar vor wenigen Wochen zusammen beim "Nobu"-Dinner in München gesichtet – ganz vertraut. Die beiden tauchten gegen Ende des Abends gemeinsam im Luxushotel Mandarin Oriental auf.

Ist Lothar Matthäus wieder mit seiner Exfrau zusammen?

Bereits während der Wiesn konnte man das Ex-Ehepaar eng nebeneinander sitzend beobachten. Als Matthäus im vergangenen November zur WM nach Katar flog, war die Weißrussin an seiner Seite. Auch bei Bogner-Show Anfang des Jahres und bei der kürzlich stattgefundenen Geburtstagsfeier des ungarischen Generalkonsuls Gabor Tordai-Lejko präsentierten sich "Loddar" und Anastasia zusammen. Führen die beiden also wieder eine Beziehung?

Lothar Matthäus: "Wir verstehen uns nach wie vor sehr gut"

Geht also wieder was beim 62-Jährigen und der 35-Jährigen? Der ehemalige Fußballprofi räumt mit den Gerüchten auf. "Anastasia und ich verstehen uns nach wie vor sehr gut. Wir beide lieben unseren Sohn Milan über alles. Er war immer mit dabei", sagt er "Bunte". Ein Liebes-Comeback mit Anastasia gäbe es laut Lothar Matthäus nicht.

Lothar Matthäus und Anastasia: Heimliche Scheidung in 2022

Im Januar 2022 ließen sich Matthäus und Klimko heimlich scheiden. Die Öffentlichkeit hat davon erst später etwas mitbekommen. Die Trennung wurde publik, nachdem der ehemalige Fußballer im darauffolgenden Sommer mit einer anderen Frau auf Mykonos gesichtet wurde.