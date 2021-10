Liebes-Aus bei Nina Kristin: Ex-Playmate ist wieder Single

Lange nichts mehr von Model Nina Kristin gehört. Das ehemalige Playmate meldet sich bei ihren Fans mit einer persönlichen Nachricht: Sie ist wieder zu haben.

Nina Kristins letzter Auftritt im Trash-TV liegt schon sechs Jahre zurück, als sie 2015 in den Container von "Promi Big Brother" zog. 2019 wurde sie gemeinsam mit ihrem Freund André für die "taff"-Wochenserie "Promis im Pauschalurlaub" begleitet. Doch das Paar hat sich getrennt, wie das ehemalige Playmate jetzt via Instagram verkündet.

"Hallo ihr Lieben. Ich weiß, ich hab mich ewig nicht mehr bei euch gemeldet", sagt Nina Kristin in ihrer Story. "Ich hab einen Moment für mich gebraucht, aber jetzt ist alles wieder okay. Es gibt Neuigkeiten in meinem Leben: André und ich haben uns nach fünf Jahren Beziehung getrennt."

Trennung bei Nina Kristin: Was ist der Grund?

Das Model und sein Ex scheinen sich in den letzten Monaten auseinandergelebt zu haben, wie sie weiter erklärt: "Das letzte Jahr war schwierig und die letzten Monate waren wir einfach nicht mehr glücklich." Das Beziehungs-Aus scheint Nina Kristin allerdings schon überwunden zu haben, denn sie verkündet freudig: "Ich bin wieder Single."

Sucht Ex-Playmate Nina Kristin einen neuen Freund?

Ihre Fans und Follower fragt die TV-Blondine direkt um Rat, wie man sich heutzutage als Neu-Single richtig verhält. "Ich hab mir gedacht, dass ich euch frage, was es Neues gibt im Single-Life. Wo soll ich mich anmelden, was gibt es da zu beachten?"

Ob Nina Kristin lange ohne einen neuen Partner an ihrer Seite ist, bleibt abzuwarten.