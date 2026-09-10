Liebes-Aus bei Annemarie und Wayne Carpendale: Jetzt nimmt seine Mutter Stellung

Trennung bei Münchner Traumpaar: Wayne und Annemarie Carpendale haben das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. Zum Ehe-Aus hat sich nun auch Waynes Mutter, Ex-Frau von Howard Carpendale, zu Wort gemeldet.

Von dieser Nachricht wurde nicht nur die Münchner Society am Montagabend (7. September) überrascht: Nach 13 Jahren Ehe haben sich Wayne und Annemarie Carpendale getrennt, wie das Paar selbst in den sozialen Medien offenbart hat. Doch die Verkündung macht etwas stutzig, denn die beiden Promis äußern sich unterschiedlich zum Scheitern ihrer Beziehung. Und auch Wayne Carpendales Mutter mischt sich ein.

Annemarie und Wayne Carpendale: Unterschiedliche Trennungs-Statements

Es ist ein ungewöhnlicher Clip, mit dem Annemarie und Wayne Carpendale ihre Trennung bestätigten: Die beiden schauen lächelnd in die Kamera und schmiegen dann die Köpfe aneinander. Es wirkt eher wie ein intimer Pärchenmoment. Und nicht wie ein Liebes-Aus. "Wir leben weiterhin unter einem Dach, sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team", schreiben sie in einem gemeinsamen Statement.

Auffällig ist allerdings, dass sich die Erklärungen des Ex-Promi-Paares in dem Instagram-Video minimal unterscheiden. : "Wir sind nicht mehr zusammen." : "Wir sind gerade nicht zusammen." Ob es etwa verschiedene Auffassungen der aktuellen Situation gibt? Hofft Annemarie auf ein Liebes-Comeback, während Wayne bereits abgeschlossen hat? Weitere Informationen behält das einstige Power-Paar erst mal für sich und betont: "Sollte es irgendwann etwas zu erzählen geben, erfahrt ihr es von uns."

Mutter von Wayne Carpendale schreibt Nachricht an Noch-Schwiegertochter

In den Kommentaren melden sich zahlreiche Promis wie Sarah Engels, Alina Merkau und Jochen Schropp zu Wort und drücken ihr Bedauern aus. Eine Nachricht sticht dabei besonders hervor. Unter dem Posting schaltet sich auch Claudia Carpendale, Waynes Mutter, ein – allerdings nicht zum Beitrag ihres Sohnes. An ihre Schwiegertochter gerichtet schreibt sie: "Toll, wie ihr das macht." Annemarie Carpendale quittiert die Nachricht mit einem Herz-Emoji.

Auch andere Follower der Moderatorin freuen sich über das Statement der Ex-Frau von Howard Carpendale. "Ich denke, du und Howard seid doch das beste Beispiel. Ihr beide seid euch noch so nah nach allen Jahren, hab's immer bewundert, wie ihr euch versteht und diese Verbundenheit habt", lautet ein Kommentar dazu. Die Schwiegermutter von Annemarie Carpendale freut sich über die Unterstützung und antwortet: "Und das haben wir nie bereut."

Claudia und Howard Carpendale ließen sich nach der Geburt ihres Sohnes Wayne scheiden. © imago/Eventpress

Howard Carpendale: "Wir sind noch immer befreundet"

Von ihrem prominenten Ex ließ sich Claudia Carpendale nach acht Jahren Ehe 1984 scheiden. Eine Schlammschlacht gab es nie. Howard Carpendale selbst sagte über seine erste Ehefrau bei " " im Dezember 2019: "Warum müssen Menschen, die sich scheiden lassen, Feinde sein? Wir sind es nicht, wir sind noch immer befreundet."

Nach Trennung: Hier treten Wayne und Annemarie Carpendale gemeinsam auf

Das scheint auch bei Wayne und Annemarie Carpendale zu funktionieren. Am Dienstagabend, nur einen Tag nach der Verkündung der Trennung, traten die beiden zusammen in Wien bei der Charity-Gala "Kids Future Unlocked 2026" auf. Auf der Bühne sagte der Sohn von Wayne Carpendale augenzwinkernd: "Durch diesen Abend führt sie niemand Geringeres als meine bezaubernde ... Was sage ich denn nach gestern? Offiziell bist du es ja: Ehefrau, Annemarie Carpendale." Auch seine Ex witzelte: "Muss ich mich noch daran gewöhnen." Wie es scheint, haben es Wayne und Annemarie Carpendale geschafft, dass sie auch nach dem Liebes-Aus freundschaftlich verbunden bleiben.