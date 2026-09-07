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Annemarie und Wayne Carpendale getrennt: Was jetzt zum Ehe-Aus bekannt wird

Gemeinsam haben Annemarie und Wayne Carpendale bestätigt, "seit Anfang dieses Jahres kein Paar" mehr zu sein. Dass das bis jetzt keinem aufgefallen sei, habe einen simplen Grund.
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Annemarie und Wayne Carpendale heirateten 2013.
Annemarie und Wayne Carpendale heirateten 2013. © imago/Bildagentur Monn/Ervin Monn

Kurz nachdem mehrere Medien berichtet hatten, dass sich Annemarie (48) und Wayne Carpendale (49) nach rund 19 Jahren Beziehung getrennt haben, meldeten sich die beiden Stars mit einem gemeinsamen Statement zu Wort.

Auf Instagram bestätigten sie zu einem gemeinsamen Video: "Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr. Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen. Wir leben weiterhin unter einem Dach, sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team."

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Um das zu untermalen, blicken sie in dem dazugehörigen Video Seite an Seite in die Kamera. Gesprochen wird in dem Clip nicht, dafür kommt eine Einblendung, die besagt: "Wir sind glücklich. Wir leben unter einem Dach. Wir sind eine Family. Wir sind gerade nicht zusammen." Vertraut legt Annemarie dann ihren Kopf an den von Wayne Carpendale, auch halten sie am Ende des Videos bestärkend ihre Hände.

Nichts ist ausgeschlossen?

Aus diesem Anlass sehen beide aktuell keinen Grund, etwas an der harmonischen Situation zu ändern, wie sie weiter erklären: "Für uns fühlt sich dieser Weg gerade richtig an, ohne Drama und ohne dass wir heute schon wissen müssen, wie morgen aussieht. Was die Zukunft bringt, wissen wir genauso wenig wie ihr. Sollte es irgendwann etwas zu erzählen geben, erfahrt ihr es von uns."

Zusammengekommen waren Annemarie und Wayne Carpendale im Jahr 2007. Ab 2011 waren sie miteinander verlobt, die Hochzeit erfolgte am 28. September 2013. Ihr familiäres Glück wurde komplett, als im Mai 2018 ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt erblickte.

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