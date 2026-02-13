Lieber Geissens als Kanzler? Doppel-Olympiasieger Max Langenhan hat Friedrich Merz weggedrückt
Zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo - aber ein Anruf ging daneben. Rodel-Olympiasieger Max Langenhan (26) hat nach seinem Triumph einen Fauxpas gestanden, der seine Teamkollegen zum Lachen brachte: Er drückte versehentlich einen Gratulationsanruf von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) weg.
"Mir ist ein kleiner Fauxpas passiert, muss ich ehrlich sein", berichtete Langenhan in einem Instagram-Video von Team Deutschland sichtlich amüsiert nach seinem Sieg mit der Teamstaffel. "Ich hatte eine kurze Nacht - das verschönert nichts." Am Morgen nach seinem Olympiasieg im Einsitzer hatte er an einer Bushaltestelle auf sein Shuttle gewartet und sich dabei ein Gratulationsvideo von Carmen (60) und Robert Geiss (62) angeschaut.
Geissens-Video statt Kanzler am Telefon
Dann klingelte das Handy. "Da hat mich eine Nummer angerufen. Ich bin aber nicht rangegangen, weil ich sie nicht eingespeichert hatte", erzählte Langenhan. "Und ich habe mir eins geschworen: Ich gehe nicht an unbekannte Nummern ran." Also wischte er den Anruf weg. Erst später kam die Überraschung: "Es hat sich herausgestellt - es war Friedrich Merz."
Seine Teamkollegen um Julia Taubitz (29) und Tobias Wendl (38), die in dem Video neben ihm stehen, konnten sich das Lachen nicht verkneifen. Der Thüringer entschuldigte sich öffentlich: "Lieber Friedrich, lieber Herr Merz, es tut mir super leid. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen noch einmal, zu telefonieren. Ich bin auf alle Fälle stolz!"
Erste deutsche Goldmedaille in Cortina
Langenhan hatte am Sonntag in Cortina d'Ampezzo für die erste deutsche Goldmedaille der Winterspiele gesorgt. Mit 0,596 Sekunden Vorsprung verwies der Rodel-Weltmeister den Österreicher Jonas Müller (28) auf Rang zwei, Dritter wurde der Italiener Dominik Fischnaller (32). Merz hatte ihm daraufhin in den sozialen Netzwerken gratuliert und von einem "sensationellen Ergebnis" gesprochen. Am Donnerstag legte Langenhan mit der Teamstaffel nach - insgesamt gewannen die deutschen Rodlerinnen und Rodler fünf Medaillen in fünf olympischen Rennen.
- Themen:
- CDU
- Olympische Winterspiele
- Videos
