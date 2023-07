Lewis Capaldi und Emma Watson amüsieren sich in Wimbledon

Eine unerwartete Freundschaft: Lewis Capaldi und Emma Watson saßen am vorletzten Tag des Tennisturniers in Wimbledon nebeneinander. Das Duo amüsierte sich prächtig und brach immer wieder in Gelächter aus.

16. Juli 2023 - 15:15 Uhr | (ncz/spot)

Lewis Capaldi und Emma Watson beim Finale der Frauen in Wimbledon. © Getty Images/Karwai Tang/WireImage

Wer hätte gedacht, dass diese beiden Stars Freunde sind? Am vorletzten Tag des Tennisturniers in Wimbledon saßen Sänger Lewis Capaldi (26) und "Harry Potter"-Star Emma Watson (33) nebeneinander im Publikum des Frauen-Finales und schienen sich prächtig zu amüsieren. Fans freuen sich über "unerwartete Freundschaft" Am Rande der angespannten Partie zwischen Marketa Vondrousova und Ons Jabeur sah man die beiden Stars ins Gespräch vertieft und Handgesten machend - immer wieder verfielen sie dabei in Gelächter. Fans der beiden zeigten sich auf Twitter überrascht, aber begeistert von der "unerwarteten, aber herzerfrischenden" Freundschaft. Für Lewis Capaldi ist es einer der ersten öffentlichen Auftritte, seit der Sänger seine Tournee aus gesundheitlichen Gründen absagte. Auch öffentliche Auftritte von Emma Watson waren in letzter Zeit rar. Weitere Stargäste auf dem Centre Court waren Schauspielerin Priyanka Chopra (40) und Sänger Nick Jonas (30) sowie Prinzessin Kate (41), die den Finalistinnen die Trophäen überreichte.