"Letztes Mal trug er nur Unterwäsche": Kurioses Treffen von Robbie Williams und Jürgen Klopp

Der britische Sänger Robbie Williams, der bekennender Fußballfan ist, wollte es live im Fernsehen ganz genau wissen: Übernimmt Jürgen Klopp den Job als Bundestrainer der deutschen DFB-Elf? Dieser wich aus, kassierte aber dennoch eine Liebeserklärung des Sängers.

Die WM 2026 ist entschieden, Spanien hat Argentinien im Finale mit 1:0 geschlagen. Bei der anschließenden Analyse auf MagentaTV taucht dann ein prominenter Überraschungsgast auf: Robbie Williams (52), der vor dem Endspiel in New Jersey mit Nicole Scherziner und Laura Pausini die offiziellen FIFA-Hymne "Desire" im Stadion performt hatte, gesellte sich zu den Moderatoren Johannes B. Kerner und Laura Wontorra sowie den Experten Tabea Kemme, Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp - und wollte Letzterem eine Zusage für den Job als deutscher Bundestrainer entlocken.

Zunächst begrüßte Klopp die Poplegende mit einem Spruch, der bei Müller und Hummels für Lacher sorgt: "Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, trug er nur Unterwäsche." Details zu dieser Begegnung blieb der 59-Jährige schuldig. Dafür nutzte Williams, der bekennender Fußballfan ist, die Gelegenheit, um Klopp in die Mangel zu nehmen. "Ich habe gehört, dass du sehr happy bist mit deinem Job. Würdest du auch einen anderen Job annehmen?" Klopp fragte zurück, welchen der Sänger denn meine.

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Williams wurde deutlicher: "Hör zu, ich weiß, dass die deutsche Nationalmannschaft einen neuen Trainer braucht. Einen charismatischen Anführer, der ein Gewinner ist." Jürgen Klopp ließ sich aber nicht aus der Reserve locken und erklärte lediglich: "Es geht in die richtige Richtung. Wir sind in Gesprächen, aber ich hatte keine Zeit, es zu finalisieren." Schließlich sei er als WM-Experte beschäftigt gewesen sei. Zweimal betonte er im Anschluss, dass noch nichts unterschrieben ist. Seit Januar 2025 ist Klopp noch "Global Head of Soccer" bei Red Bull und vertraglich eigentlich noch bis 2029 gebunden.

Dass er sich mit Red Bull geeinigt habe, hatte Klopp kurz vor dem Anpfiff des Endspiels selbst bestätigt. Es sei aber noch nicht final entschieden. Für Freitag soll nach jetzigem Stand die Präsentation beim DFB geplant sein. Zustimmen müssen der Personalie zuvor noch der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung, DFB-Präsident Bernd Neuendorf dürfte die Funktionäre dafür bald zu einer digitalen Schalte einladen.

Eine Liebeserklärung zum Abschied

Auf einen Einwurf von Thomas Müller, dass Jürgen Klopp lange in England gearbeitet habe und damit die dortigen Probleme kenne, reagierte der Brite Williams bei MagentaTV mit einem Kompliment: "In England ist er der einzige, der kein Problem hat. Wir lieben ihn!" Zum Abschied wünschte der Sänger dem 59-Jährigen alles Glück.