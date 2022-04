Letzte Ruhe für Hardy Krüger (†93): Tochter Christiane weiß nicht, wo er beigesetzt ist

Mit seinen Kindern hatte Hardy Krüger zum Ende seines Lebens keinen Kontakt mehr. Trotzdem würden sie sich gerne von ihrem Vater verabschieden. Das Problem ist, dass sie den Ort der letzten Ruhestätte nicht kennen.

Keine Versöhnung nach dem Tod? Am 19. Januar ist Filmstar Hardy Krüger in seiner Wahlheimat Palm Springs gestorben. Zu Lebzeiten soll er zu seinen Kindern Hardy jr., Christiane und Malaika kein gutes Verhältnis gehabt haben. Ein letzter Abschied blieb ihnen bislang sogar verwehrt, wie Tochter Christiane Krüger klagt.

Tochter von Hardy Krüger: "Wo er ruht, weiß ich bis heute nicht"

Wie " " berichtet, sei die Asche von Hardy Krüger an dessen Witwe Anita übergeben worden. Was damit passiert ist und wo sich die letzte Ruhestätte des einstigen Weltstars befindet, ist nicht bekannt. Nicht einmal die Kinder wissen, wo ihr berühmter Vater beigesetzt wurde. "Wo er nun ruht, weiß ich bis heute nicht", sagt Christiane Krüger. "Natürlich wäre es schön, wenn wir Kinder erfahren würden, ob und wo unser Vater seine letzte Ruhe fand oder finden soll."

Christiane Krüger (r.) mit ihrem Vater Hardy und dessen Ehefrau Anita. © IMAGO/B. Lindenthaler

Findet Hardy Krüger seine letzte Ruhe in Berlin? "Es war sein Wunsch, zurückzukehren"

Für Hardy Krüger soll in Berlin eine Gedenkfeier stattfinden. Witwe Anita will damit sein "lebenslanges Engagement für Freiheit und Demokratie, seinen Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung" würdigen, wie die Hamburger Agentur Käfferlein & Köhne mitteilt. Tochter Christiane zeigt sich davon allerdings wenig begeistert. "Unser Vater und Großvater mochte keine Ehrungsfeiern, schon gar nicht seine eigenen. Aber wir respektieren das. Möge er nun in Frieden ruhen."

Hardy Krüger 1971 mit seiner damaligen Ehefrau Francesca und den Kindern Hardy jr. und Malaika. © IMAGO / ZUMA/Keystone

Sie hoffe allerdings, dass der Schauspieler in der deutschen Hauptstadt seine letzte Ruhe findet. "Papa ist dort geboren und es war auch früher sein Wunsch, dorthin zurückzukehren."