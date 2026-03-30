"Let's Dance": Wer ist raus? Gnadenlose Zuschauer entscheiden gegen die Jury

Welcher Promi flog zuletzt bei "Let's Dance" raus? 14 Stars sind 2026 bei der RTL-Show angetreten. Seit März muss aber wöchentlich ein Kandidat das Tanz-Format verlassen. Wer schied zuletzt aus? Die AZ gibt einen Überblick.

Welche Promis sind bei "Let's Dance" 2026 bereits ausgeschieden? Wer räumt krankheitsbedingt das Feld? Die AZ liefert hier einen Überblick über alle prominenten Teilnehmer, die sich dem Wettbewerb bei RTL stellen.

Promis von "Let's Dance" 2026: Das sind die Kandidaten

Die 19. Staffel ist mit einem bunten Teilnehmerfeld gestartet: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack, Entertainer Ross Antony, Model Betty Taube, Influencer Willi Banner aka Willi Whey, Schauspielerin Esther Schweins, No Angels Nadja Benaissa, Schlagzeuger Gustav Schäfer, Dating-TV-Bekanntheit Vanessa Borck, Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Ninja Warrior Joel Mattli, Youtube-Star Bianca Heinicke, Moderatorin Sonya Kraus und Schauspieler Jan Kittmann.

Ablauf der Entscheidung: Wann musste ein Promi "Let's Dance" verlassen?

Auch 2026 wird die Rauswahl der Promi-Kandidaten in altbewährter Weise vollzogen. Jeder Promi stellt sich nach den einzelnen Tanz-Performances dem Jury-Urteil von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Das Paar mit den wenigsten Jury-Punkten erhält stets einen Punkt im Jury-Ranking, das mit den zweitwenigsten bekommt zwei Punkte usw.

Die "Let's Dance"-Jury besteht aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi © RTL / Stefan Gregorowius

Doch die Zuschauer können das Ergebnis mit Anrufen und SMS verändern und ein eigenes Ranking erstellen. Der "Let's Dance"-Star mit den wenigsten Stimmen erhält einen Punkt, der mit den zweitwenigsten bekommt zwei Zuschauer-Punkte usw.

Am Ende werden die Platzierungen in den beiden Rankings verrechnet. Wer ganz hinten landet und damit die Show verlassen muss, verkünden stets die "Let's Dance"-Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

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Vierter Rauswurf: Betty Taube von Zuschauern abgewählt

Weil RTL am vergangenen Freitag (27. März) ein Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft zeigte, lief "Let's Dance" am Sonntagabend. Das Motto der Ausgabe war "Idols Night", doch Model Betty Taube konnte dabei nicht glänzen. Während Schauspielerin Esther Schweins die wenigsten Jury-Punkte erhielt, konnte Betty Taube mit ihrer Leistung das TV-Publikum nicht überzeugen. Am Gesamtranking stand Taube auf dem letzten Platz und schied bei "Let's Dance" aus. Ebenfalls zittern mussten Gustav Schäfer und Esther Schweins.

Model Betty Taube und Tanzprofi Alexandru Ionel © RTL

Dritte Show am 20. März: Simon Gosejohann muss "Let's Dance" verlassen

Dritte "Let's Dance"-Show, dritte Entscheidung: Nach dem erfolgreichen Start der Tanz-Sendung trennt sich die Spreu allmählich vom Weizen. Wackelkandidaten waren Bianca Heinicke, Nadja Benaissa und Simon Gosejohann. Letzterer konnte nicht überzeugen und kassierte den Rauswurf.

Comedian Simon Gosejohann und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova © RTL

Zweite Show am 13. März: Vanessa Borck kassiert Rauswurf

In der zweiten Show zeigten die Promi-Kandidaten bereits, welche tänzerischen Höchstleistungen in ihnen stecken. Nicht alle VIPs konnten bei Jury und Zuschauer überzeugen. Ums Weiterkommen zittern mussten Simon Gosejohann, Vanessa Borck und Milano. Die Show letzendlich verlassen musste Vanessa Borck. Sowohl Jury- als auch Zuschauerpunkte reichten nicht aus. Ihre Tanzpartnerin Vica Kleinfelder-Cibis schien das noch vor der Urteilsverkündung geahnt zu haben. Bereits beim letzten Aufruf an die Fans sagte sie: "Jetzt ist es eh schon vorbei."

Ex-"Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck (re.) mit Tanzprofi Victoria "Vica" Sauerwald © RTL

Erster Promi ist raus: Sonya Kraus scheidet am 6. März aus

In der ersten Show von "Let's Dance" mussten 13 Tanzpaare um ein Weiterkommen kämpfen – nur Joel Mattli konnte sich sicher sein. Der "Ninja Warrior"-Champion erhielt in der Kennenlern-Show das Direktticket und war vor einem Rauswurf geschützt. Große Enttäuschung dagegen bei Sonya Kraus. Die TV-Moderatorin schied bereits am 6. März in Show Nummer eins aus. Das ist besonders bitter. "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich nennt Kraus' frühes Show-Aus: "Das ist der Super-GAU."

Der erste Show-Rauswurf der Zuschauer trifft Moderatorin Sonya Kraus und ihren Tanzpartner Valentin Lusin © RTL

27. Februar: Kennenlern-Show läutet neue "Let's Dance"-Staffel ein

Am 27. Februar ist die diesjährige "Let's Dance"-Staffel gestartet. 14 mutige Promis wagten sich in Gruppentänzen aufs Parkett und bekamen am Ende der Show ihre Profitänzer zugewiesen. Ausgeschieden ist keiner.

"Let's Dance" 2025: Gewinner war Diego Pooth

Vergangenes Jahr konnte sich Diego Pooth den Titel als "Dancing Star" sichern. Der Sohn von Verona Pooth hatte 2025 durch Fleiß und hartes Training Jury und Publikum gleichermaßen von sich überzeugen können.