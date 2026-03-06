Sonya Kraus bei "Let's Dance" 2026: Das sind Partner und Kinder

In den 2000-er-Jahren kam man im deutschen TV nicht an Sonya Kraus vorbei. Aktuell tritt sie bei "Let's Dance" 2026 an und will sich den Sieg in der RTL-Show sichern. Was ist über die Blondine bekannt? Wer ist ihr Partner und hat sie Kinder?

Sonya Kraus ist eine Ikone der deutschen TV-Landschaft. In etlichen Formaten war sie als Moderatorin zu sehen. Nun stürzt sie sich ins große Tanzabenteuer bei "Let's Dance" 2026. Wie sieht es in ihrem Privatleben aus? Was gilt es über Kraus zu wissen?

Kindheit von Sonya Kraus: Bruder starb im Kindesalter, Vater nahm sich das Leben

Sonya Kraus erblickte am 22. Juni 1973 in Frankfurt am Main das Licht der Welt. Bereits in jungen Jahren musste sie harte Schicksalsschläge verkraften. Als sie sechs Jahre alt war, verstarb ihr Bruder mit neun Monaten an plötzlichem Kindstod. Wenige Jahre später nahm sich ihr Vater das Leben. Gegenüber " " erzählte die Moderatorin im Februar 2011: "Ich kam am Nachmittag vom Ballett, und vor unserem Haus standen Krankenwagen, Polizei und viele Menschen. Eine Nachbarin drückte mich an sich. Sie weinte. 'Sonya, dein Papa hat sich erhängt', sagte sie. Meine Mutter versuchte, mich zu schützen und wollte mir erst was von Herzinfarkt erzählen. Ich sagte: 'Mama, ich weiß schon alles. Du musst nicht herumreden.'"

Dennoch blickt die Moderatorin nicht auf eine unglückliche Kindheit zurück. "Vielen denken immer, weil mein Bruder gestorben ist und mein Vater sich das Leben genommen hat, hatte ich eine schwere Kindheit", sagte sie 2019 zu "t-online.de". "Aber das ist nicht das, was bei mir hängengeblieben ist."

Sonya Kraus früher und heute: Vom "Glücksrad" zu "talk talk talk" und wieder zurück

Als Model wagte Sonya Kraus bis 1994 ihre ersten Schritte in Showbiz, doch dann führte sie ihr Weg ins Fernsehen. Beim "Glücksrad" stand sie als Glücksfee vor der Kamera, bis sie im Jahr 200 mit "talk talk talk" ihre erste eigene Sendung moderierte.

Sonya Kraus moderierte die Sendung "talk talk talk" auf ProSieben. © imago/teutopress

Sie stand für Produktionen wie "Fort Boyard", "Desert Forges", "Do It Yourself – S.O.S.", "Die Alm" und "Die Burg" vor der Kamera, kehrte aber 2023 zu ihren TV-Ursprüngen zurück. Bis heute ist sie wieder als Glücksfee in der Neuauflage von "Glücksrad" zu sehen.

Schauspielerfolge in Film und Theater

Nicht nur als Moderatorin, auch als Schauspielerin machte Sonya Kraus im Laufe der 2000er-Jahre und danach Karriere. Sie spielte in Produktionen wie "Hausmeister Krause", "Volles Haus" und "Plötzlich 70" mit. In der Serie "Das Internat" übernahm sie für 15 Folgen sogar eine der Hauptrollen. Auch auf Theaterbühnen führte es die sympathische Blondine. So stand sie etwa für die Hauptrolle im Stück "A Picasso" in Frankfurt auf der Bühne.

Privatleben von Sonya Kraus: Wer ist ihr Freund und hat sie Kinder?

Sonya Kraus ist seit 1997 mit einem Mann liiert, verheiratet ist sie nicht. Wer ihr Partner ist, der ihr schon viele Jahre den Rücken stärkt, hat Kraus nie verraten. Bekannt ist, dass es sich um einen Frankfurter Geschäftsmann handelt, den sie Samy nennt. Mit ihm hat die Moderatorin zwei Söhne, die 2010 und 2012 geboren wurden.

Geheimer Partner: Was Sonya Kraus der AZ verraten hat

Im Interview mit der AZ verriet Kraus 2019: "Ich habe viel Temperament, bin eine Amazone und kann anstrengend sein. [Mein Partner, d. R.] ist The Rock. Wir sind beide Alphatiere und da knallt es gern." Zu öffentlichen Events ging Sonya Kraus bislang nicht in Begleitung ihres Partners: "Aber wenn er mit möchte, kann er mit. Wir gehen nur nicht gemeinsam über den roten Teppich und stecken uns in der Öffentlichkeit die Zunge in den Hals. Keiner nimmt ihn wahr, keiner kennt ihn."

Sonya Kraus hält die Identität ihres Partners und ihrer Kinder weitgehend geheim. © imago/Panama Pictures

Krebserkrankung von Sonya Kraus: Das ist bekannt

2021 erhielt Sonya Kraus die Schockdiagnose Brustkrebs. Der offene Umgang sorgte für viel mediale Aufmerksamkeit. Die Moderatorin äußerte sich immer wieder zur tückischen Krankheit und gab Updates, wie die Chemotherapie verlief. Im November 2021 ließ sich Kraus beide Brüste abnehmen und meinte hierzu im Interview mit "Bunte": "Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken." Heute lebt die gebürtige Hessin krebsfrei.

Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch hatte Sonya Kraus mit der Krebserkrankung zu kämpfen. Gegenüber der AZ verriet die Moderatorin im April 2023, dass sie sehr ängstlich wurde. Im August 2025 betonte die Blondine im Interview mit " " jedoch, dass sie ihre Ängste überwunden hat. Kraus lobte den "medizinischen Standard" in Deutschland. Sie meinte, als deutscher Bürger könne man "so froh" sein, "dass wir medizinisch so gut aufgestellt sind". Außerdem betonte Kraus, dass auch beim Thema Krebs immer Hoffnung bestehe, und dass "Brustkrebs – wenn man ihn früh erkennt – besiegbar ist". Für ihren vorbildlichen Umgang mit der Erkrankung erhielt sie im November 2022 den Katharina-Zell-Preis, der mutige und engagierte Frauen in Deutschland würdigt.

Sonya Kraus (Mitte) wurde 2022 mit dem Katharina-Zell-Preis geehrt. © imago/Hartenfelser

Sonya Kraus bei "Let's Dance": Moderatorin geht aufs Tanzparkett

Sonya Kraus versucht 2026 ihr Glück auf dem RTL-Tanzparkett und will bei "Let's Dance" siegen. Hat sie eine Chance, sich gegen VIP-Mitstreiter wie Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer oder Internet-Bekanntheit Bianca Heinicke durchzusetzen? Die Fans dürfen gespannt sein...