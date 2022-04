Timur Ülker privat: Was ist über seine Freundin und Kinder bekannt?

Schauspieler und Musiker Timur Ülker hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Karriere hingelegt. Seit Februar tanzt er bei "Let's Dance". Was ist eigentlich über das Privatleben und die Familie des GZSZ-Stars bekannt? Hat er eine Freundin oder ist er Single?

Timur Ülker hat den Sprung vom Scripted-Reality-TV zur seriösen Schauspielerei geschafft. Bei "Let's Dance" 2022 will der Schauspieler jetzt zeigen, was er tänzerisch zu bieten hat. Aber was ist abseits des Rampenlichts über sein Leben bekannt?

Timur Ülker: Alter, Herkunft, Eltern

Timur Ülker wurde am 18. Juli 1989 in Hamburg-Harburg geboren. Er wuchs bei seiner Mutter auf, da sein Vater die Familie verlassen hatte, als er fünf Jahre alt war. Mit 20 Jahren ging Timur zur Bundeswehr und verpflichtete sich für vier Jahre. Unter anderem wurde er in Afghanistan eingesetzt.

Karriere von Timur Ülker: Rauswurf bei "Köln 50667", Einstieg bei GZSZ

Im TV trat Timur Ülker 2015 erstmals in Erscheinung. Er spielte zwei Jahre die Rolle des Cem Arslan in der Sendung "Köln 50667" (RTL2). 2017 wurde er jedoch rausgeworfen, wie er in seinem Buch "Schattenboxen" verriet. Aufgrund hemmungsloser Partynächte trennte sich die Produktion von ihm. Im selben Jahr trat er in einer Folge "Aktenzeichen XY ... ungelöst" auf und ergatterte schließlich eine Hauptrolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

In der beliebten Soap spielt Timur seit 2018 die Figur Nihat Güney. Bei den Fans kommt er sogar so gut an, dass RTL dem Schauspieler 2021 die Miniserie "Nihat – Alles auf Anfang" spendierte. Dort spielte er an der Seite von Sarah Mangione, die ebenfalls bei "Let's Dance" 2022 dabei ist.

Timur Ülker nackt im TV: Er trat bei "Adam sucht Eva" auf

Vor seinem professionellen Durchbruch bei GZSZ versuchte sich Timur Ülker jedoch auch im Trash-TV. 2017 war er in der Dating-Show "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" nackt zu sehen. Ohne Klamotten suchte er an der Seite von Patricia Blanco, Djamila Rowe und Bastian Yotta nach der großen Liebe.

Aber nicht nur im Fernsehen, auch auf Instagram zeigt der GSZS-Star gerne, was sich unter seiner Kleidung verbirgt. Im Sommer 2021 hat er es vielleicht mit oben-ohne-Selfies etwas übertrieben, denn einige Fans reagierten darauf genervt. "Zieh dir bitte etwas an", lautete ein kritischer Kommentar dazu.

Timur Ülker: Mit seiner Freundin hat er zwei Kinder

Einer Frau hat der Ausflug von Timur Ülker ins Nackt-TV zu "Adam sucht Eva" nicht sonderlich gefallen - seiner Freundin Caroline Steinhof. Die beiden waren zu dem Zeitpunkt zwar nicht zusammen, aber trotzdem erklärte sie gegenüber " " 2019 dazu: "Er fragte mich vorher nach meiner Einstellung. Ich fand das absolut nicht gut, aber wir redeten ausführlich darüber und am Ende wünschte ich ihm viel Glück dabei."

Das Paar lernte sich 2014 kennen und lieben. Kurze Zeit später kam auch die gemeinsame Tochter Ileya zur Welt. Doch 2017 trennte sich Timur von seiner Freundin. Das währte aber nicht lange, denn bereits wenige Monate später kamen sie wieder zusammen. Im Oktober 2019 wurde dann auch der gemeinsame Sohn Ilay Kaan geboren.

Timur Ülker bei Let's Dance: Auf Instagram zeigt er erste Dance-Moves mit seiner Tochter

Seit dem 18. Februar kann Timur Ülker bei "Let's Dance" 2022 zeigen, was er bewegungstechnisch drauf hat. Einen ersten Eindruck hat er bereits auf Instagram gewährt. Dort tanzte er mit seiner Tochter zu "Feeling Good" von Michael Bublé.

"Ab jetzt heißt es: üben, üben, üben - zum Glück kann ich dabei auf die Unterstützung meiner Familie bauen und bei meiner ersten Tanz-Einheit hatte ich gleich die strengste Tanzpartnerin überhaupt", schrieb er vor dem Staffel-Start zum süßen Clip.