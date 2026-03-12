"Let's Dance"-Promis kommen sich ganz nah: Kuschel-Auftritt hinter den Kulissen

Bei RTL wird wieder getanzt: Die 19. Staffel von "Let's Dance" ist in vollem Gange. Doch der bittere Konkurrenzkampf lässt offenbar noch auf sich warten. Denn ein Promi gewährt nun intime Einblicke – und zeigt, mit wem er Backstage am liebsten kuschelt.

Seit dem 27. Februar 2026 fegen die Promis übers "Let's Dance"-Parkett: Bereits zum 19. Mal möchte RTL seinen nächsten "Dancing Star" küren. Bekanntermaßen verlangt das harte Training den Teilnehmenden einiges ab – und am Ende kann nur einer als strahlender Sieger hervorgehen. Ob hinter den Kulissen deshalb Konkurrenzdenken herrscht? Intime Backstage-Aufnahmen lassen nun etwas anderes vermuten.

"Let's Dance" 2026: Welche Promis sich besonders gut verstehen

Joel Mattli (31) zählt in der aktuellen Staffel zu den Topfavoriten. Der sympathische "Ninja Warrior" konnte sich in der Kennenlernshow das Direktticket sichern und überzeugte auch in der ersten Eliminierungssendung mit seinem Quickstep. In seiner Instagram-Story beantwortet er nun die Frage eines Fans, mit wem er sich im diesjährigen Cast besonders gut verstehen würde.

Dafür teilt der 31-Jährige einen Clip, auf dem sich Gustav Schäfer (37) an ihn kuschelt. Der "Tokio Hotel"-Drummer legt den Kopf auf Mattlis Brust ab und lässt sich von diesem die Kopfhaut kraulen. Ausgelassen brechen die beiden schließlich in Gelächter aus. Zu dem lustigen Video schreibt der "Ninja Warrior": "Ich verstehe mich echt mit allen super und die sind mir direkt ans Herz gewachsen." Für den Musiker hege er aber besonders freundschaftliche Gefühle: "Gustavo und ich sind manchmal in unserer eigenen Welt."

Hinter den "Let's Dance"-Kulissen wird es zwischen Gustav Schäfer und Joel Mattli kuschelig. © instagram/joelmattli

Joel Mattli bei "Let's Dance": Wie er über einen Tanz-Flirt denkt

Wie schön, dass sich die Konkurrenzsituation (noch) nicht zwischen den VIP-Kandidaten bemerkbar macht. Und auch bei den Promi-Profi-Konstellationen scheint RTL ein gutes Händchen bewiesen zu haben. Joel Mattli tanzt an der Seite der schönen Russin Malika Dzumaev (35) und versteht sich mit dieser offenbar bestens. Grund genug für Juror Joachim Llambi (61), nach der Kennenlernshow anzumerken: "Ich habe ein gutes Gefühl, dass die Malika irgendwann nach Zürich zieht. Ich weiß nicht, warum. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte."

Joel Mattli und Malika Dzumaev tanzen 2026 zusammen bei "Let's Dance". © dpa/Thomas Banneyer

Im AZ-Interview hatte der "Ninja Warrior" noch vor Staffelstart erzählt, dass er derzeit Single sei und froh darüber, sich "voll und ohne gemischte Gefühle auf die 'Let's Dance'-Challenge einlassen" zu können. Das klingt zumindest, als ob er einem Flirt auf der Tanzfläche nicht vollkommen abgeneigt sei. "Für mich ist klar, ich bin hier, um intensiv tanzen zu lernen und hoffentlich eine gute Show abzuliefern. Nicht, um Rosen zu verteilen", hatte er der AZ mit einem Augenzwinkern verraten.