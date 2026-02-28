Joachim Llambi prophezeit "Let's Dance"-Flirt: "Ich habe ein gutes Gefühl"

Das ging schnell: Bei "Let's Dance" kommt es im Laufe der Staffeln immer mal wieder zu Affärengerüchten. 2026 heizt Juror Joachim Llambi allerdings bereits nach der Kennenlernshow die Gerüchteküche an. Bei welchem Promi und Profi er eine besondere Chemie vermutet.

Joachim Llambi hat als Jurymitglied von "Let's Dance" schon zahlreiche Tanzpaare bewertet. Nun verrät er, bei wem es 2026 knistern könnte.

Bei RTL wird wieder trainiert, getanzt und geschwitzt: Am Freitagabend (27. Februar) ist "Let's Dance" in seine 19. Staffel gestartet. 14 Promis durften in Gruppentänzen ihr Potenzial unter Beweis stellen, ehe die Paarkonstellationen für 2026 bekannt gegeben wurden. Jeder VIP bekam einen Tanzprofi zugeteilt – und Juror Joachim Llambi (61) verriet nach der Show, bei welchem Paar es besonders gut harmonieren könnte.

Joachim Llambi schmunzelt: "Ich habe ein gutes Gefühl"

Im mit Frauke Ludowig (62) gab die Jury um Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi nach der großen Kennenlernshow ein erstes Resümee. Vom großen Potenzial, das im diesjährigen Cast schlummert, sind die drei Juroren überzeugt. Unter anderem der "Ninja Warrior" Joel Mattli (31) hat bleibenden Eindruck hinterlassen: Nachdem er bereits die höchste Punktzahl des Abends einheimsen konnte, belohnten ihn die Zuschauer mit dem Direktticket, das ihn in der nächsten Live-Show vor dem Aus schützen wird.

Joel Mattli bekam in der Kennenlernshow Malika Dzumaev (35) als Tanzpartnerin zugeteilt – und die Freude über diese Konstellation war den beiden ins Gesicht geschrieben. Juror Joachim Llambi konnte sich im Interview mit Frauke Ludowig einen kleinen Scherz nicht verkneifen, als das Tanzpaar ins Bild lief: "Ich darf eins sagen: Ich habe ein gutes Gefühl, dass die Malika irgendwann nach Zürich zieht, ich weiß nicht, warum. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte." Promi und Profi mussten daraufhin verlegen kichern.

Die Freude ist groß: Joel Mattli und Malika Dzumaev werden die "Let's Dance"-Reise in den kommenden Wochen gemeinsam bestreiten. © dpa/Thomas Banneyer

Vermutlich spielte Joachim Llambi mit seinem Scherz auf Luca Hänni (31) und Christina Hänni (36), damals noch Luft, an: Der Schweizer Sänger belegte 2020 den dritten Platz bei "Let's Dance" – doch ging er in Sachen Liebe als klarer Gewinner aus der Show. Mittlerweile ist das einstige Tanzpaar verheiratet und lebt mit der gemeinsamen Tochter in Hännis Schweizer Heimat.

Christina Luft und Luca Hänni lernten sich 2020 bei "Let's Dance" kennen und lieben. © imago/APress

Joel Mattli bei "Let's Dance": So denkt der "Ninja Warrior" über einen Flirt auf dem Parkett

Ob es bei Joel Mattli und Malika Dzumaev tatsächlich funken wird, bleibt nun einfach abzuwarten. Die beiden schienen jedoch sichtlich zufrieden mit ihrem Schicksal – und Dzumaev betonte mehrfach, sich den athletischen "Ninja Warrior" zum Tanzpartner gewünscht zu haben. Ob die hübsche Russin derzeit privat vergeben ist, ist nicht bekannt.

Noch vor dem Staffelstart hatte Joel Mattli in der AZ über die Möglichkeit eines "Let's Dance"-Flirts gesprochen. Dabei hatte der sympathische Schweizer betont, über seinen derzeitigen Single-Status "happy" zu sein, um sich "voll und ohne gemischte Gefühle auf die 'Let's Dance'-Challenge einlassen" zu können. Die Professionalität stehe jedoch im Vordergrund, wie der 31-Jährige schmunzelnd hinzufügte "Für mich ist klar, ich bin hier, um intensiv tanzen zu lernen und hoffentlich eine gute Show abzuliefern. Nicht, um Rosen zu verteilen."