"Let’s Dance"-Klatsche für Victoria Swarovski: "Das kratzt am Ego"

Nach ihrem holprigen Start bei "Let's Dance" hat sich Victoria Swarovski als Moderatorin behaupten können. Doch jetzt werden Rufe laut, die TV-Beauty solle ersetzt werden. Wen viele Zuschauer lieber sehen wollen und was ein Medien-Experte über einen Austausch vor der Kamera zu sagen hat ...

Am 15. Mai ließ Victoria Swarovski ihren Moderationsjob bei "Let's Dance" sausen, da sie für den ESC in Wien auf der Bühne stand. RTL-Kollegin Laura Wontorra hatte die Sendung an der Seite von Daniel Hartwich einmalig übernommen – und das Netz drehte durch. Zahlreiche Zuschauer wollen seither lieber die Sportmoderatorin statt der Kristallerbin in der Tanz-Show sehen. Muss die Österreicherin deshalb Konsequenzen fürchten?

Nach Ersatz-Moderation: Viele Zuschauer wollen Laura Wontorra bei "Let's Dance"

Am Freitagabend (29. Mai) steigt das große Finale von "Let's Dance" 2026 – natürlich mit Victoria Swarovski. Bereits vergangene Woche war sie wieder in dem beliebten Format zu sehen. Ein Blick in die Social-Media-Kommentare nach dem Intermezzo von Laura Wontorra zeichnet aber ein deutliches Bild: "Laura Wontorra ist mit ihrer entspannten Moderation so viel angenehmer als die stets etwas überdrehte Victoria Swarovski", schreibt ein Fan. Ein weiterer lästert: "Nach den ersten fünf Minuten ist Laura schon viel, viel, viel besser als Victoria jemals war."

PR-Profi über Victoria Swarovski: "RTL schaut genau auf Reaktionen"

Diese Reaktionen über die Gast-Moderatorin werden Victoria Swarovski wohl kaum kaltlassen. RTL dürften die Loblieder auf Laura Wontorra ebenfalls nicht entgangen sein. Ob sich der Sender diese Meinungen zu Herzen nehmen wird? "RTL schaut sehr genau auf Zuschauerreaktionen, vor allem bei Social Media, weil dort heute ein unmittelbares Stimmungsbarometer entsteht", erklärt Ferris Bühler der AZ. Für den Medien-Experten ist klar: "Die Reaktionen auf Laura Wontorra waren auffallend euphorisch."

PR- und Medienexperte Ferris Bühler. © Olga Cudakova

Dass Victoria Swarovski deshalb durch Laura Wontorra ersetzt wird, glaubt der PR-Profi aber vorerst nicht. "Ein Shitstorm oder ein kurzfristiger Hype ersetzt keine langfristige Senderstrategie. RTL denkt bei 'Let’s Dance' extrem markenorientiert, und Victoria Swarovski ist inzwischen Teil dieser Marke geworden. Sie moderiert die Show seit 2018, kennt die Dramaturgie, ist mit Daniel Hartwich eingespielt und bringt Glamour sowie Wiedererkennungswert mit." Deshalb sei es eher unwahrscheinlich, dass ab 2027 ein neues Gesicht als Moderatorin präsentiert werde.

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Laura Wontorra "moderner" als Victoria Swarovski

Und wie geht es Victoria Swarovski mit den Rufen um eine neue Moderatorin? Ferris Bühler ist sich sicher, dass diese Situation enormen Druck erzeugen kann. "Fernsehen ist ein Sympathiegeschäft. Wenn plötzlich eine Vertretung euphorischer gefeiert wird, bleibt das nicht folgenlos. Das kratzt am Ego, selbst bei erfahrenen TV-Gesichtern." Und was sagt der erfahrene Medien-Experte über das "Let's Dance"-Intermezzo von Laura Wontorra? Er beschreibt ihr Auftreten vor den Kameras als "spontan, schlagfertig und weniger geschniegelt als viele klassische Showmasterinnen. Das wirkt auf viele Zuschauer moderner".

Ein wichtiger Faktor dürfe man bei all dem Lob für die Tochter von Jörg Wontorra nicht vergessen: Passt es strategisch zu RTL, die 37-Jährige zu "Let's Dance" zu holen? "Wontorra moderiert bereits sehr viele Formate. Ein dauerhafter Wechsel wäre deshalb nicht nur eine Personalentscheidung, sondern fast schon eine Neuordnung innerhalb der RTL-Unterhaltungsfamilie", lautet das Fazit von Ferris Bühler dazu.

Victoria Swarovski und Laura Wontorra gemeinsam beim Deutschen Fernsehpreis 2022. © imago/APress

So reagiert RTL auf AZ-Anfrage zur Diskussion um Wontorra und Swarovski

Und wie reagiert RTL selbst auf die Zuschauer-Forderung nach Laura Wontorra als künftige "Let's Dance"-Moderatorin? Die AZ hat beim Sender nachgefragt und wollte wissen, ob Victoria Swarovski für 2027 gesetzt sei, wie zufrieden man mit der Leistung von Laura Wontorra war und wie man mit dem Feedback zu ihrer Person umgehe. Statt auf die Fragen einzugehen, teilte eine Sprecherin mit: "Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu Produktionsinterna grundsätzlich nicht äußern. Alle Informationen zur neuen Staffel geben wir wie gewohnt rechtzeitig bekannt."

Es bleibt abzuwarten, ob RTL eine Entscheidung zu einer neuen "Let's Dance"-Personalie treffen wird. Wie schnell es im TV-Business gehen kann, dass Moderatoren die Sendezeit gestrichen wird, hat man allerdings in den vergangenen Wochen erlebt. Kürzlich kassierten gleich drei ZDF-Stars einen Rauswurf, RTL strich Annett Möller und Annika Lau aus dem Programm und auch in der ARD kam es zu ungemütlichen Personalentscheidungen, wie etwa dem Ende für Stefan Mross mit "Immer wieder sonntags". Für Ferris Bühler ist klar: "Publikumslieblinge kommen und gehen, aber Persönlichkeiten mit Wiedererkennungswert verschwinden selten komplett. Victoria Swarovski hat mittlerweile genau diesen Wiedererkennungswert." Scheint so, als habe die 32-Jährige gute Chancen, weiterhin als Moderatorin erfolgreich zu sein.