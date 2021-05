"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi privat: Ist er wieder mit seiner Frau zusammen?

Ist Joachim Llambi wieder mit seiner Ehefrau Ilona zusammen? In der TV-Show "Grill den Henssler" rutschte dem "Let's Dance"-Juror ein privates Detail raus. Was ist dran an den Gerüchten?

07. Mai 2021 - 17:23 Uhr | AZ

Ist Joachim Llambi wieder mit seiner Frau Ilona Llambi zusammen? (Archivbild) © BrauerPhotos / J.Reetz

Joachim Llambi und seine Ehefrau Ilona sind bereis seit längerer Zeit getrennt. Allerdings gibt es Gerüchte über ein Liebes-Comeback. In einer TV-Show hat sich der "Let's Dance"-Juror verquatscht. Ist er tatsächlich wieder mit seiner Ex zusammen? Bei "Grill den Henssler" verquatscht: Ist Joachim Llambi mit seiner Frau zusammen? Bei seinem Auftritt in der Sendung "Grill den Henssler" im Dezember 2020 heizte Joachim Lambi die Liebes-Gerüchte weiter an. Im Gespräch mit Laura Wontorra verriet er private Details aus seinem Leben: "Zu Hause bin ich doch immer der Liebste." Als die Moderatorin nachhakte und wissen wollte, wer das behaupten würde, antwortete der "Let's Dance"-Juror: "Meine Frau." Weiter dazu äußern wollte sich Joachim Llambi nicht. Allerdings sprach er wenige Minuten später wieder von seiner Frau: "Meine Frau würde sich wahrscheinlich auch wünschen, dass ich mehr koche." Joachim Llambi: Trennung von Freundin Rebecca Beim "Costa Navarino Eagles Präsidenten Cup" in Griechenland überraschte Joachim Llambi 2018 mit Rebecca Rosenschon (37) an seiner Seite. "Ja, wir sind ein Paar", erzählte er und verriet: "Sie kommt aus der Nähe von Frankfurt." Und: "Wir waren schon öfter gemeinsam unterwegs, nur hat das keiner mitbekommen." Nach 13 Jahren Ehe wurde im Herbst 2018 das Ehe-Aus von seiner zweiten Ehefrau Ilona bekannt. Im Mai 2019 berichtete RTL, dass der "Let's Dance"-Juror und die 37-Jährige schon wieder getrennt sind. Llambi erklärt: "Rebecca Rosenschon und ich sind nicht mehr zusammen." Ende Januar desselben Jahres waren die beiden noch gemeinsam beim "Deutschen Fernsehpreis" zu Gast. Lesen Sie auch Sieger bei "Let's Dance": Das sind die bisherigen Promi-Gewinner X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Liebes-Comeback bei Joachim Llambi und Ehefrau Ilona? Nach der kurzzeitigen Beziehung mit Rebecca Rosenschon wurde bereits 2019 hinter den "Let's Dance"-Kulissen über ein Liebes-Comeback mit Ehefrau Ilona getuschelt. Sind die Llambis wieder ein Paar? Und tatsächlich: In einer Sendung fiel Zuschauern dann auf, dass der Juror an der rechten Hand wieder seinen Ehering trägt. Bei einer Show-Eröffnung küsste er sogar seinen Ring. Offiziell bestätigt ist bis heute nichts. Der letzte offizielle Auftritt als Paar erfolgte im April 2018. Aber manchmal sprechen Bilder ja mehr als tausend Worte. Auffällig: In der "Let's Dance"-Sendung am 26. April 2019 trug Joachim Llambi seinen Ehering - obwohl er "offiziell" noch mit Rebecca zusammen war. © TVNOW/Stefan Gregorowius Tochter von Joachim Llambi: Katharina ist Model Das Paar hat eine Tochter, die erfolgreich als Model arbeitet. Katharina Llambi durfte auch schon mit auf den roten Teppich. Ihr Instagram-Profil hat sie aber gelöscht. "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi mit seiner Tochter Katharina. © BrauerPhotos Im Februar 2018 sagte die damals 18-Jährige zu RTL: "Ich tanze Hip-Hop, Jazz und Ballett und hab früher auch Standard und Latein getanzt. Ich hab's einfach im Blut." Der Apfel fällt also nicht weit vom Stamm.