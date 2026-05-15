"Let's Dance" 2026: Wer ist raus? Promi-Halbfinalisten stehen fest

Welcher Promi flog zuletzt bei "Let's Dance" raus? 14 Stars sind 2026 bei der RTL-Show angetreten. Seit März muss aber wöchentlich ein Kandidat das Tanz-Format verlassen. Die AZ gibt einen Überblick.

Welche Promis sind bei "Let's Dance" 2026 bereits ausgeschieden? Wer räumt krankheitsbedingt das Feld? Die AZ liefert hier einen Überblick über alle prominenten Teilnehmer, die sich dem Wettbewerb bei RTL stellen.

Promis von "Let's Dance" 2026: Das sind die Kandidaten

Die 19. Staffel ist mit einem bunten Teilnehmerfeld gestartet: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack, Entertainer Ross Antony, Model Betty Taube, Influencer Willi Banner aka Willi Whey, Schauspielerin Esther Schweins, No Angels Nadja Benaissa, Schlagzeuger Gustav Schäfer, Dating-TV-Bekanntheit Vanessa Borck, Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Ninja Warrior Joel Mattli, Youtube-Star Bianca Heinicke, Moderatorin Sonya Kraus und Schauspieler Jan Kittmann.

Ablauf der Entscheidung: Wann musste ein Promi "Let's Dance" verlassen?

Auch 2026 wird die Rauswahl der Promi-Kandidaten in altbewährter Weise vollzogen. Jeder Promi stellt sich nach den einzelnen Tanz-Performances dem Jury-Urteil von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Das Paar mit den wenigsten Jury-Punkten erhält stets einen Punkt im Jury-Ranking, das mit den zweitwenigsten bekommt zwei Punkte usw.

Die "Let's Dance"-Jury besteht aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi © RTL / Stefan Gregorowius

Doch die Zuschauer können das Ergebnis mit Anrufen und SMS verändern und ein eigenes Ranking erstellen. Der "Let's Dance"-Star mit den wenigsten Stimmen erhält einen Punkt, der mit den zweitwenigsten bekommt zwei Zuschauer-Punkte usw.

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Am Ende werden die Platzierungen in den beiden Rankings verrechnet. Wer ganz hinten landet und damit die Show verlassen muss, verkünden stets die "Let's Dance"-Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

Nach Abwahl von Promi: Diese Promis stehen im Halbfinale

Am 15. Mai musste Jan Kittmann "Let's Dance" verlassen. Er verpasste den Einzug ins Halbfinale und damit die Chance auf den Gewinn der RTL-Show im Finale am 29. Mai. Um den Sieg tanzen jetzt Joel Mattli, Ross Antony, Milano und Anna-Carina Woitschack.

GZSZ-Star Jan Kittmann mit Profitänzerin Kathrin Menzinger wurden am 15. Mai von den Zuschauern abgewählt © RTL

Rauswurf am 8. Mai: Zuschauer wählen Promi ab

Nach dem Schreckmoment in der vergangenen Show lief in der Entscheidung am 8. Mai wieder alles nach Plan - allerdings nicht für einen Promi-Kandidaten. Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer hat von den Zuschauern den Rauswurf kassiert. Auch für Athlet Joel Mattli und Rapper Milano wurde es eng, sie schafften es aber dennoch in die nächste Sendung.

Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer und Tanzpartnerin Anastasia Maruster © RTL

"Wir brauchen einen Arzt" und dann fliegt achter Promi bei "Let's Dance" raus

Die Promis mussten am 1. Mai gleich zweimal auf das Tanzparkett (inklusive Partnerwechsel). Nach Einschätzung der Jury überzeugten Anna-Carina Woitschack und Nadja Benaissa am meisten. Schlusslicht der Bewertung war hingegen Gustav Schäfer. Doch die Zuschauer unterstützten den Tokio-Hotel-Drummer – und stimmten gegen die Jury-Entscheidung. Stattdessen musste tatsächlich Nadja Benaissa das Feld räumen. Der No-Angels-Star ist in der kommenden Woche nicht mehr bei "Let's Dance" dabei. Weiterhin im Teilnehmerfeld: Anna-Carina Woitschack, Ross Antony, Gustav Schäfer, Milano, Joel Mattli und Jan Kittmann.

No-Angels-Star Nadja Benaissa und Tanzprofi Vadim Garbuzov © RTL

Profitänzerin Malika Dzumaev: Zusammenbruch auf Showtreppe

Doch kurz vor der Verkündung kam es zu einer "Schrecksekunde", wie Moderator Daniel Hartwich es nannte. Nachdem Profitänzerin Malika Dzumaev und ihr Promi-Partner Joel bereits eine Runde weitergewählt worden waren, brach sie auf der Treppe plötzlich zusammen. Die Szenen wurden von RTL nicht ausgestrahlt – doch Hartwich machte die Situation mit den Worten "Wir brauchen einen Arzt" deutlich. Offenbar machte ihr Kreislauf schlapp.

Daniel Hartwich ließ für Profitänzerin Malika Dzumaev einen Arzt rufen © imago/Future Image

Siebter Show-Rauswurf: Bibi Heinicke nicht mehr bei "Let's Dance"

"Iconic Dances" war das Motto der "Let's Dance"-Ausgabe am 24. April. No Angel Nadja Benaissa sahnte dabei richtig ab: 30 Punkte holte die Sängerin am Jurypult ab. Und auch beim Discofox-Marathon lag Nadja Benaissa auf Platz eins. Am unteren Ende der Punktetabelle kämpften Schauspieler Jan Kittmann und Musiker Gustav Schäfer um das Weiterkommen. Am Ende entschieden die Zuschauer: beide Paare sind weiter. Stattdessen erwischte Bianca Heinicke. Der Youtube-Star schied bereits vorletztes Mal aus, durfte aber für die verletzte Esther Schweins nachrücken.

Influencerin Bianca "Bibi" Heinicke und Tänzer Zsolt Sàndor Cseke © RTL

Sechster Promi ist raus: Zuschauer schicken Willi Banner nach Hause

Nach Esther Schweins Ausstieg aufgrund ihres mehrfachen Rippenbruchs hat Bianca Heinicke eine neue Chance bekommen. Diese konnte sie voll nutzen und schaffte es trotz ihres Rauswurfs vergangene Woche eine Runde weiter. Für Willi Banner hingegen war es der vorerst letzte Auftritt, er kassierte vergangenen Freitag die Abwahl durch die Zuschauer. Zuvor hatte Joachim Llambi ein hartes Urteil gefällt: "Du hast einen neuen Tanzstil entwickelt: Willi ist der Erfinder der Steh-Rumba." Seine Tanzfähigkeiten seien dem Juror zufolge "sehr begrenzt".

Influencer Willi Banner mit Tanzprofi Patricija Ionel © RTL

Verletzungsbedingter Ausstieg kurz vor Show sechs: Esther Schweins zieht Notbremse

Obwohl Esther Schweins von Jury und Publikum in die nächste Folge "Let's Dance" gewählt wurde, tritt sie am Freitag (17. April) nicht an dem Promi-Wettbewerb an. Der Grund: Die Schauspielerin tanzte seit Wochen mit zwei gebrochenen Rippen, doch nun hat sich ein Knochen wohl etwas verschoben. Daher sei das Risiko eines weiteren Auftritts zu groß. Für Ersatz ist bereits gesorgt. Bianca Heinicke darf trotz ihres Rauswurfs in der letzten Show zurückkehren.

Schauspielerin Esther Schweins muss das Feld gesundheitsbedingt räumen. An ihrer Seite tanzte Massimo Sinató. © RTL

Fünftes Promi-Aus mit Bibi Heinicke – Sinató Massimo fehlt aus privaten Gründen

Aufregung um die Zuschauer-Entscheidung am 10. April. Während Influencer Willi Banner auf dem letzten Jury-Platz landete, flog am Ende doch YouTube-Star Bianca Heinicke aus "Let's Dance". Die Juroren sahen sie mit 21 Punkten klar vor Banner (15 Punkte). Doch er konnte mehr Anrufer für sich generieren und kickte Heinicke raus.

Influencerin Bianca "Bibi" Heinicke und Tänzer Zsolt Sàndor Cseke © RTL

Das TV-Publikum wunderte sich aber bereits beim Zeigen des Schnelldurchlaufs. Denn: Plötzlich fehlte Massimo Sinató. Schauspielerin Esther Schweins musste auf ihren Tanzprofi verzichten. Kurz vor der Bibber-Abwahl der Kandidaten erklärte Moderator Daniel Hartwich, dass Sinató die Show-Ausgabe "aus privaten Gründen" frühzeitig verlassen hätte. Er sei aber "im Herzen noch dabei", so Moderatorin Victoria Swarovski. Wie "Bild" berichtet, habe es einen Todesfall in Sinatós Familie gegeben: Sein Onkel soll gestorben sein, weshalb der Tänzer noch während der Live-Show abreiste.

Vierter Rauswurf: Betty Taube von Zuschauern abgewählt

Weil RTL am vergangenen Freitag (27. März) ein Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft zeigte, lief "Let's Dance" am Sonntagabend. Das Motto der Ausgabe war "Idols Night", doch Model Betty Taube konnte dabei nicht glänzen. Während Schauspielerin Esther Schweins die wenigsten Jury-Punkte erhielt, konnte Betty Taube mit ihrer Leistung das TV-Publikum nicht überzeugen. Am Gesamtranking stand Taube auf dem letzten Platz und schied bei "Let's Dance" aus. Ebenfalls zittern mussten Gustav Schäfer und Esther Schweins.

Model Betty Taube und Tanzprofi Alexandru Ionel © RTL

Dritte Show am 20. März: Simon Gosejohann muss "Let's Dance" verlassen

Dritte "Let's Dance"-Show, dritte Entscheidung: Nach dem erfolgreichen Start der Tanz-Sendung trennt sich die Spreu allmählich vom Weizen. Wackelkandidaten waren Bianca Heinicke, Nadja Benaissa und Simon Gosejohann. Letzterer konnte nicht überzeugen und kassierte den Rauswurf.

Comedian Simon Gosejohann und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova © RTL

Zweite Show am 13. März: Vanessa Borck kassiert Rauswurf

In der zweiten Show zeigten die Promi-Kandidaten bereits, welche tänzerischen Höchstleistungen in ihnen stecken. Nicht alle VIPs konnten bei Jury und Zuschauer überzeugen. Ums Weiterkommen zittern mussten Simon Gosejohann, Vanessa Borck und Milano. Die Show letzendlich verlassen musste Vanessa Borck. Sowohl Jury- als auch Zuschauerpunkte reichten nicht aus. Ihre Tanzpartnerin Vica Kleinfelder-Cibis schien das noch vor der Urteilsverkündung geahnt zu haben. Bereits beim letzten Aufruf an die Fans sagte sie: "Jetzt ist es eh schon vorbei."

Ex-"Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck (re.) mit Tanzprofi Victoria "Vica" Sauerwald © RTL

Erster Promi ist raus: Sonya Kraus scheidet am 6. März aus

In der ersten Show von "Let's Dance" mussten 13 Tanzpaare um ein Weiterkommen kämpfen – nur Joel Mattli konnte sich sicher sein. Der "Ninja Warrior"-Champion erhielt in der Kennenlern-Show das Direktticket und war vor einem Rauswurf geschützt. Große Enttäuschung dagegen bei Sonya Kraus. Die TV-Moderatorin schied bereits am 6. März in Show Nummer eins aus. Das ist besonders bitter. "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich nennt Kraus' frühes Show-Aus: "Das ist der Super-GAU."

Der erste Show-Rauswurf der Zuschauer trifft Moderatorin Sonya Kraus und ihren Tanzpartner Valentin Lusin © RTL

27. Februar: Kennenlern-Show läutet neue "Let's Dance"-Staffel ein

Am 27. Februar ist die diesjährige "Let's Dance"-Staffel gestartet. 14 mutige Promis wagten sich in Gruppentänzen aufs Parkett und bekamen am Ende der Show ihre Profitänzer zugewiesen. Ausgeschieden ist keiner.

"Let's Dance" 2025: Gewinner war Diego Pooth

Vergangenes Jahr konnte sich Diego Pooth den Titel als "Dancing Star" sichern. Der Sohn von Verona Pooth hatte 2025 durch Fleiß und hartes Training Jury und Publikum gleichermaßen von sich überzeugen können.