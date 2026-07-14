Leo-Dirndl bis Flügelärmel: Das sind die neuen Trachten-Trends zur Wiesn

Von Flaschengrün bis Flügelärmel: Der Münchner Trachten-Gigant Angermaier lädt zur Kollektionspräsentation ins Deutsche Theater. Was Model Barbara Meier (39) damit zu tun hat – und warum die GNTM-Siegerin ohne Kinder "mehr Spaß" auf der Wiesn hat.

Puff- und Flügelärmel sind nach wie vor total in Mode: Eileen Popielaty (l.,Trachten Angermaier) zeigt wie's geht – hier mit Model Barbara Meier.

IMAGO/B. Lindenthaler 8 Puff- und Flügelärmel sind nach wie vor total in Mode: Eileen Popielaty (l.,Trachten Angermaier) zeigt wie's geht – hier mit Model Barbara Meier.

Für ihre Reise nach München hat Model und Schauspielerin Barbara Meier von ihrer großen Tochter Marie-Therese (6) einen ganz besonderen Auftrag bekommen: "Sie wollte unbedingt ein Dirndl, das nach ihr benannt ist", erzählt die 39-Jährige am Dienstag bei der Kollektionspräsentation von Trachten Angermaier im Silbersaal des Deutschen Theaters.

Barbara Meier trägt Angermaier-Dirndl benannt nach ihrer Tochter

Gesagt, getan: Das fesche, knallrote Endergebnis trägt Mama Barbara kurzerhand direkt zu diesem Anlass. Bereits seit mehreren Jahren designt die gebürtige Ambergerin, die e 2007 als Siegerin aus Heidi Klums Castingshow "Germany’s Next Topmodel" hervorging, eine nachhaltige Trachten-Linie namens "Greenline" für den Münchner Trachten-Giganten Angermaier.

Auch ihre Töchter hat die rothaarige Schönheit, die seit 2019 mit dem österreichischen Immobilien-Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet ist, bereits mit passenden Kinderdirndln ausgestattet: "Wir haben das als Familie total für uns entdeckt. Dann gehen meine Mädchen und ich auch mal im Partnerlook", verrät Meier im Gespräch mit der AZ.

Barbara Meier: "Möchte nicht, dass meine Kinder fotografiert werden"

Nur nicht auf die Wiesn. Gerade auf der Mutter aller Volksfeste war die Familie noch nie gemeinsam unterwegs - aus einem ganz bestimmten Grund: "Ich möchte einfach nicht, dass meine Kinder fotografiert werden", gibt Barbara Meier, die mit Mann und Kindern in Wien lebt, offen zu. "Ich glaube, sie würden sich auch komisch fühlen, wenn sie sich dann immer schnell verstecken müssten."

Statt auf Wiesn-Trubel setzt die 39-Jährige aktuell also eher auf ländlichere, ruhigere Volksfeste in ihrer oberpfälzischen Heimat: "Da können sie (Marie-Therese und die dreieinhalbjährige Emilia Elise, d. Red.) auch mal alleine losgehen und ich muss mir keine Sorgen machen, wenn sie unterwegs sind."

Barbara Meier gesteht: "Habe mehr Spaß, wenn sie nicht dabei sind"

Meier ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Ich habe auch ein bisschen mehr Spaß, wenn sie nicht dabei sind. Wenn sie irgendwann Teenager sind, wird sich das wahrscheinlich umdrehen."

Und Angermaier-Chef Axel Munz? Der hätte sich für seine Kollektionspräsentation kaum einen besseren Zeitpunkt aussuchen können: "Es sind noch genau zwei Monate und fünf Tage bis zur Wiesn", merkte Tochter Nina Munz an. Und: Passenderweise präsentiert Angermaier seine neuen Trends für die anstehende Wiesn auch noch am "Tag der Tracht". En vogue sind in diesem Jahr vor allem verschiedene Rottöne, Flaschen- oder Tannengrün oder auch Braun, verraten Nina Munz und Eileen Popielaty.

Von Leo-Dirndl bis Flügelärmel: Das sind die Trachten-Trends 2026

Wer zur nächsten Wiesn ein besonders modisches Statement setzen will, traut sich möglicherweise an das nagelneue Dirndl im schwarz-goldenen Leo-Look oder - Influencerin und Strenesse-Werbegesicht Olga Löffler macht es vor - an modisches Karo. Und auch bei den Blusen bleiben gerade die auffälligen Exemplare angesagt: "Voluminöse Puffärmel oder doppelte Flügelärmel - alles, was eine schöne Silhouette macht", so Nina Munz.

Herren-Tracht: Diese Westen liegen voll im Trend

Und bei den Herren? "Bei den Westen kommen heuer andere Schnitte: Wir haben wieder viele Miesbacher-Westen, aber nicht nur aus Loden, sondern auch aus tollen anderen Stoffen wie Jacquard oder auch Westen mit einem tollen V-Ausschnitt", sagt Nina Munz der AZ.

Styling-Tipps, die auch die prominenten Gäste schon vorbildlich beherzigen: So zeigt sich Kabarettistin Angela Ascher etwa im salbeigrünen Leinen-Dirndl, Schauspielerin Debby Müller setzt auf süße Flügelärmel zum knallblauen Dirndl - und "BR-Brettlspitzen"-Moderator Jürgen Kirner kommt im eleganten Angermaier-Janker und Weste darunter. Außerdem unter den Gästen: die Wiesn-Playmates 2024 und 2025, Vroni Sbrizzai und Leonie Splitter, Moderatorin Lisa Loch und Filmproduzent Martin Krug.