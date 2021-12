Leni Klum ziert das "Bazaar"-Cover - und was sagt Mama Heidi dazu?

Nachwuchsmodel Leni Klum ziert das Cover des Magazins "Harper's Bazaar". Und wie kommentiert Mama Heidi Klum den Job ihrer Tochter?

Ende November postete Nachwuchsmodel Leni Klum (17) ein Foto von sich mit überraschendem Look: Mahagoni-farbene Haare mit schwarzen Spitzen, einen kurzen, fransigen Pony und ein paar Punk-Strähnen am Oberkopf; dazu XXL-Lidstrich. Lenis Kommentar damals dazu: "Miau". Nun ist endlich klar, wofür die Blondine sich so verwandeln ließ.

Sie ziert das "Harper's Bazaar"-Cover Kasachstan, . Das "Miau bezog sich auf die Katzenohren, die offenbar aus den Punk-Strähnen kreiert worden sind. Diesmal schreibt die US-Amerikanerin artig die Eckdaten des Shootings dazu: Fotograf, Stylist etc.

Und was sagt Mama Heidi Klum (48) dazu? Die das Magazin-Cover ebenfalls und wiederholt das "Miau".

Nächster Star in der berühmten Patchwork-Familie

Leni Klum feierte ihr Modeldebüt im Dezember 2020. Sie stammt aus der Beziehung ihrer Mutter mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore (71), mit dem Heidi Klum für rund ein Jahr liiert war. Ihr späterer Ehemann, Sänger Seal (58), adoptierte Leni. Mit ihm bekam Klum drei weitere Kinder: Henry (16), Johan (15) und Lou (12). Seit August 2019 ist Heidi Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (32) verheiratet.